美中首場AI會談登場！美國會議員提案限制相關技術出口中國

美中14日舉行首場人工智慧會談，防止AI引發災難與戰爭，圖為023年11月15日，拜習會在舊金山登場。美中領導人在費羅利莊園漫步交談。（美聯社）

2024/05/14 23:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中兩國首次人工智慧（AI）對話14日在瑞士日內瓦登場，儘管雙方都強調合作的重要性，但會議的焦點卻更集中在如何防範 AI 發展帶來的風險和挑戰，凸顯美中在 AI 領域的競爭與分歧。另一方面，跨黨派美國眾議員近期提案，主張授權美國當局管制AI及國安相關新興科技對敵國的出口，以免被用於對美發動網攻。中國可能將AI用於準備對台戰爭也是提案考量之一。

據英國《金融時報》報導，日內瓦對話是去年11月拜登和習近平在舊金山峰會上達成共識的重要成果之一。儘管雙方此前已就 AI 議題進行多次討論，但美方官員明確表示，美中之間的競爭十分激烈，需要密集的外交來降低誤判和意外衝突的風險。

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美國代表團將由美國國安會科技與國安協調官查布拉（Tarun Chhabra），以及美國國務院關鍵和新興技術特使森特（Seth Center）率領。美國官員表示，此次會議將側重於風險和安全，重點關注先進 AI 系統，但並非旨在達成具體成果

美國計劃在會中概述其因對 AI 風險的立場，解釋其在 AI 安全規範和原則方面的做法，並討論國際治理的作用。然而，美方也對中國 AI 發展的潛在威脅表示擔憂，指出中國已將 AI 發展列為「重大」優先事項，並正在民用和軍事領域快速部署 AI 技術，這些舉措可能損害美國和盟國的國家安全。

據報導，此次 AI 對話凸顯美中關係的複雜性。儘管舊金山峰會上達成的協議有助於穩定兩國關係，但美中之間的緊張局勢依然存在。美國持續關注中國在台灣周邊和菲律賓附近的軍事活動，並限制中國企業獲得先進的美國技術，包括 AI 晶片和製造設備。

此外，根據美中戰略競爭特別委員會13日發佈新聞稿指出，美國眾議員上週提出《加強海外關鍵出口框架法案》（Enhancing America’s Critical Export Framework Act），旨在授權美國當局管制AI及國安相關新興科技的出口，賦予商務部擴大實施出口管制的權限，以防止AI及相關科技流入敵對國家、避免被用於對美發動網攻，其中包括擔憂中國可能利用AI準備對台戰爭。

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