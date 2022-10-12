檢察官撤銷所有指控！ Podcast節目凶殺案主關23年重獲自由

巴爾的摩檢察官撤銷了所有對薩伊德（白衣者）指控，這也代表他能重獲自由。（路透）

2022/10/12 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州巴爾的摩41歲男子薩伊德（Adnan Syed），在1999年19歲時涉嫌勒斃前女友，埋屍樹林，被法院判處無期徒刑。不過，後來Podcast節目《Serial》中真相被重新挖掘，薩伊德也在上月獲得當庭釋放，11日最新消息指出，當地檢察官已撤銷了所有對薩伊德的指控，這也代表他終於能重獲自由，重新回歸社會。

綜合外媒報導，1999年，薩伊德當時的高中女友李海敏（Hae Min Lee）遭謀殺，陪審團於2000年裁定薩伊德犯有蓄意謀殺、綁架、搶劫和非法拘禁罪，薩伊德就此入獄至今。

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隨著Podcast節目《Serial》出現，重新審視薩伊德當年案件，社會大眾再度關注，對薩伊德是否真的犯案感到懷疑，巴爾的摩巡迴法院法官菲恩（Melissa Phinn）也在上月將薩伊德的定罪撤銷，重新審理，如今當地檢察官也撤銷所有對薩伊德的指控。

薩伊德一案，HBO曾製作成一系列真實犯罪紀錄片《The Case Against Adnan Syed》，2019年3月10日在HBO首播，一共4集。隨著薩伊德獲釋，紀錄片導演貝格（Amy J. Berg）說，劇組將獨家訪問出獄後的薩伊德做，推出新集數，目前訂於2023年首播。

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