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    可怕！南韓正妹為保險金謀殺親夫 還有另2名前情人意外死亡

    南韓女子李恩海（音譯，左）疑似覬覦尹姓丈夫8億韓元的保險金，涉嫌和共犯趙賢秀（音譯，右）合力將尹男溺斃，此外她還有2名前情人意外死亡。（圖擷自@sayuringo_0916推特）

    南韓女子李恩海（音譯，左）疑似覬覦尹姓丈夫8億韓元的保險金，涉嫌和共犯趙賢秀（音譯，右）合力將尹男溺斃，此外她還有2名前情人意外死亡。（圖擷自@sayuringo_0916推特）

    2022/04/16 17:10

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓當局近來追查到一起發生駭人聽聞的案件，31歲女子李恩海（音譯）疑似覬覦尹姓丈夫8億韓元（約新台幣1895萬元）的保險金，涉嫌和共犯趙賢秀（音譯）合力將尹男溺斃，此外她還有2名前情人意外死亡，李女和趙男在逃亡一段時間後於今天（16日）被捕。

    《YTN》報導，2019年6月30日，尹姓男子的人壽保險還有4個小時就要到期了，但不會游泳的他卻在京畿道加平郡山谷一處湖泊溺死，警方當時以意外結案，直到死者家屬舉報後，仁川地方檢察廳才重啟調查，因此發現當天和尹男一起出遊的李恩海和趙賢秀涉嫌重大。

    另一方面，檢方透過嫌犯的短訊紀錄，發現2019年2月尹男住院時李恩海就曾想要謀殺親夫，她當時將河豚血液混在食物裡面餵給尹男，只是毒殺的手段最終沒成功。

    循此，檢方於3月30日針對李女、趙男發布通緝令，並由仁川地方檢察廳和警方組成聯合追捕小組，還策動李恩海父親出面要求女兒投案，終於在京畿道高陽市德陽區一處大樓將2人逮捕歸案。

    據了解，除了尹姓丈夫之外，2010年還曾發生李恩海前情人車禍身亡的事故，當時在車上的李女傳出領走了死者的保險金。除此之外，李恩海另1名情人2014年在泰國芭達雅浮潛時喪命，同樣也是疑點重重，檢警將持續追查是否和尹男命案如出一轍。

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