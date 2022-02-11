近60年懸案偵破！美國9歲女童姦殺案 兇嫌死後遭警方開棺驗屍

美國賓州9歲女童西瓦雷拉（Marise Ann Chiverella）於1964年遭到姦殺，長達近60年都無法破案，警方如今終於透過DNA系譜學鎖定嫌犯身分，雖然他早已過世下葬，當局仍對其開棺驗屍。（美聯社）

2022/02/11 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州黑澤爾頓9歲女童西瓦雷拉（Marise Ann Chiverella），於1964年3月18日走路上學時遭到殘忍姦殺，此後長達近60年都無法破案，幸好，警方如今透過DNA系譜學追查到了嫌犯身分，雖然他早已過世下葬，當局仍對他開棺驗屍確認身分，並於10日宣布全案偵破。

據《美聯社》報導，西瓦雷拉上學失蹤後，遺體於當天下午在一處廢棄煤礦坑中被發現，其身上留有性侵痕跡，死因則是勒斃，雖然西瓦雷拉的外套留有不明男子DNA，但賓州州警經過多年追查仍未找到突破口。

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終於，靠著DNA技術的發展，遺傳系譜學專家舒博特（Eric Sc​​hubert）幫警方整理出兇嫌的親族範圍，協助當局縮小嫌疑人名單，進而鎖定嫌犯是當時年僅22歲、有性犯罪前科的福特（James Paul Forte）。

雖然福特早已於1980年38歲時過世，警方仍決定挖掘墳墓驗屍，確認其DNA和西瓦雷拉外套上的相符。賓州州警10日召開記者會宣布破案，不僅請來西瓦雷拉的4個兄弟姊妹與家人，過去和現在調查過此案的警察也都出席。

西瓦雷拉的家屬表示，她是一個甜美而害羞的女孩，當時正在學習演奏管風琴並立志成為修女。西瓦雷拉的姊妹拉德克（Carmen Marie Radtke）指出，她們已過世的父母生前從未想過要復仇，只是想得到正義而已，「感謝賓州警察和舒博特，正義在今天得到伸張。」

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