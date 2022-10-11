IMF和世銀年會 美與盟友將續譴責俄侵烏

美國高層官員今天表示，美國財政部長葉倫「將明白、直率和再三強調，俄羅斯在烏克蘭發動戰事對全球經濟產生了衝擊」。（路透檔案照）

2022/10/11 22:21

〔中央社〕美國高層官員今天表示，西方各國政府計劃就烏克蘭戰事對俄羅斯加大施壓，並將在各國財政官員本週前來華府出席的會議中強調繼續支持烏克蘭。

路透社報導，國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會計劃於數日後開幕，上述官員之一告訴記者，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）「將明白、直率和再三強調，俄羅斯在烏克蘭發動戰事對全球經濟產生了衝擊」。

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葉倫將在此次會議期間，先後於12日和13日會見七大工業國集團（G7）與20國集團（G20）各會員國財長。俄羅斯是20國集團會員。

官員表示，葉倫今天也將會見烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko），明天則將出席世界銀行主辦的部長級圓桌會談，商討對烏克蘭的支持。

上述官員說，俄國官員13日在20國集團會議發言時，葉倫並不打算退席，與她和其他西方國家官員在國際貨幣基金和世銀春季會議的作法不同。

這名官員說，葉倫等人將「留在會場，當俄國官員發言前後，駁斥他們的一切說法」，並譴責俄國在烏克蘭戰事中使用的「惡劣手法」。

另一名官員說，葉倫將繼續設法為俄羅斯石油制定價格上限。同時美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）也將會見夥伴國官員，以檢討西方制裁措施對於俄國軍事供應鏈造成何種損害，並磋商進一步作法。

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