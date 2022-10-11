俄羅斯狂轟烏克蘭 中東歐11國領袖同聲譴責

波蘭等11國領袖今日發表聯合聲明，譴責俄羅斯對烏克蘭的大規模轟炸。圖為波蘭總統杜達（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）

2022/10/11 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中東歐11個國家的領袖今（11）日發表聯合聲明，譴責俄羅斯近日對烏克蘭大規模轟炸的行為構成了戰爭罪行，要求俄軍立刻中止傷害平民，並稱任何形式的「核威脅」都是不可接受的。

《法新社》報導，這份聲明的標題名為「布加勒斯特九國總統與蒙特內哥羅、北馬其頓總統的聯合聲明」，是由保加利亞總統雷得夫（Rumen Radev）、捷克總統澤曼（Miloš Zeman）、愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novák）、拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、北馬其頓總統彭達羅夫斯基（Stevo Pendarovski）、蒙特內哥羅總統朱卡諾維奇（Milo Đukanović）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）及斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Čaputová）聯合具名。波蘭總統府網頁上全文刊登。

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布加勒斯特為羅馬尼亞首都，而「布加勒斯特九國」（Bucharest Nine，B9）在2015年4月成立，指的是保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克，所有成員國都曾被納入前蘇聯範圍或是在蘇聯領導的華沙公約組織旗下。

11國領導人在聯合聲明中指出，「我們（11位總統）......，譴責俄羅斯最近對烏克蘭城市進行的大規模轟炸，這在國際法下構成了戰爭罪。我們要求俄羅斯立刻停止將平民作為目標的攻擊行為。在將應對這種罪刑負責的人繩之以法前，我們不會停止我們的努力。」

聲明最後強調，「我們認為，任何俄羅斯政府要使用核武的威脅，都是不可接受的。在這種局勢下，我們重申捍衛我們自身國家與盟國的承諾。」

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