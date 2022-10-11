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    Omicron再現棘手新變種！BQ.1.1、XBB恐引爆全球新一波疫情

    Omicron亞變種BQ.1.1、XBB，恐在全球秋冬季蔓延。示意圖。（法新社）

    Omicron亞變種BQ.1.1、XBB，恐在全球秋冬季蔓延。示意圖。（法新社）

    2022/10/11 15:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著疫情演變，Omicron 又出現新亞變種，最近發現的BQ.1.1及XBB，很可能在今年秋冬季讓原本趨於緩和的全球疫情再度重燃，其中XBB號稱是迄今為止的最具免疫逃脫性的變種。

    據美國財星雜誌（Fortune）等外媒報導，XBB是從BA.2譜系繁衍出的亞變種，目前正孟加拉、以色列、新加坡、德國和丹麥等地發現，它的傳播速度極快，與目前所有的亞變種相比，它的免疫逃逸能力最強，幾乎逃逸目前所有的抗體，以及對先前感染也完全免疫，會導致新疫苗相對無效。

    另據港媒報導，香港10日通報第一起「XBB.1亞系」確診個案，該亞變種已經在新加坡掀起了此前從未有過的高峰，導致新加坡疫情反彈。

    BQ.1.1 則是BA.5 的分支（但增加了幾個關鍵突變），目前BQ.1 和其亞系 BQ.1.1 在歐洲部分地區的傳播速度非常快。根據瑞士巴塞爾大學病毒進化專家羅默（Cornelius Roemer）的說法，BQ.1.1 感染的數量每週都在翻倍，這種指數增長肯定會使此變種在短期內成為全球主流毒株。

    儘管起源不同，但這2系變種病毒都具備類似的突變組合，幫助它們繞過免疫系統構建的防火牆。「賀勤森癌症研究中心」（Fred Hutchinson Cancer Research Center）演化生物學家布魯姆（Jesse Bloom）認為，這些毒株在好幾個病毒基因組關鍵點上都發生了變化，從而影響此前得自疫苗接種或感染後產生的抗體與病毒結合的程度。

    北京大學曹雲龍教授最新一篇尚未經過同行評審的論文，似乎表明先前感染了BA.5，以及抗體藥物（包括Evusheld 和Bebtelovimab）都不足以阻止BQ.1 和XBB感染。

    該研究的數據顯示XBB和BQ.1.1的免疫逃逸能力超強，但並沒有毒性變強的數據。有專家認為，其實並無需太過擔心，且從進化角度來看，病毒突變越多，其毒性越弱，相信XBB和BQ.1.1的毒性相較BA.5會進一步降低，甚至達到「無感」狀態。

    事實上，從科研角度上看，XBB和BQ.1.1的傳染性極強，但從基因組上傳的數據來看，數量增加並不特別快，其中很大可能的原因是XBB和BQ.1.1感染後症狀輕微，因此沒有被「檢測和通報」所致。

    至於有人認為，XBB和BQ.1.1流行以後，現在的疫苗幾乎都不再有效怎麼辦？事實上，到今天為止，感冒（也是冠狀病毒引起的）至今也沒有針對性疫苗，因為它本身輕微到不需要疫苗防護了。

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