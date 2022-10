驚！BBC記者基輔連線到一半 飛彈從背後飛過

2022/10/10 16:32

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭首都基輔今(10)日傳出多起遭疑似俄軍轟炸的無差別攻擊,目前已造不少無辜民眾因此遇襲身亡。而英國廣播公司(BBC)的1名記者,事發當時正在基輔某處屋頂進行連線報導,他目睹飛彈來襲瞬間,驚險起身離開原地避難,整個過程全被鏡頭給拍下。

該名見證驚險避難的記者,為BBC派駐烏克蘭的記者巴切加(Hugo Bachega),他在10日上午約8點(台灣下午2點)左右,於在基輔的某家酒店頂樓上進行連線報導。當時巴切加正在報導8日發生「克赤大橋」(The Kerch bridge)的爆炸事件恐怕會引起俄軍的報復,接著不到幾秒後,在他背後就傳出有飛彈劃過天際的巨大聲響。

從影片中可看到,巴切加連線到一半時,突然聽到背後有非常吵雜的怪聲,這讓他趕緊回頭並朝天空查看,然後他立刻快速低下頭、整個人消失到鏡頭外,明顯是離開原地前去避難,整個連線最後也被迫中斷。

基輔市長克里契科(Vitaliy Klitschko)也立即證實了他們遭到飛彈襲擊的消息,並指出這是基輔數月以來首次遭到襲擊,爆炸區域是在舍甫琴科區(Shevchenskivskyi),該區域是歷史悠久的老城區,並有數個政府辦公室被設置在此。

Hugo Bachega of @BBCWorld indeed, live, in Kiev as ominous noises thunder out of the sky pic.twitter.com/qkIlGpJ2Nh