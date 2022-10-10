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    驚！BBC記者基輔連線到一半 飛彈從背後飛過

    烏克蘭首都基輔今（10）日傳出多起遭疑似俄軍轟炸的無差別攻擊。（路透）

    烏克蘭首都基輔今（10）日傳出多起遭疑似俄軍轟炸的無差別攻擊。（路透）

    2022/10/10 16:32

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔今（10）日傳出多起遭疑似俄軍轟炸的無差別攻擊，目前已造不少無辜民眾因此遇襲身亡。而英國廣播公司（BBC）的1名記者，事發當時正在基輔某處屋頂進行連線報導，他目睹飛彈來襲瞬間，驚險起身離開原地避難，整個過程全被鏡頭給拍下。

    該名見證驚險避難的記者，為BBC派駐烏克蘭的記者巴切加（Hugo Bachega），他在10日上午約8點（台灣下午2點）左右，於在基輔的某家酒店頂樓上進行連線報導。當時巴切加正在報導8日發生「克赤大橋」（The Kerch bridge）的爆炸事件恐怕會引起俄軍的報復，接著不到幾秒後，在他背後就傳出有飛彈劃過天際的巨大聲響。

    從影片中可看到，巴切加連線到一半時，突然聽到背後有非常吵雜的怪聲，這讓他趕緊回頭並朝天空查看，然後他立刻快速低下頭、整個人消失到鏡頭外，明顯是離開原地前去避難，整個連線最後也被迫中斷。

    基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）也立即證實了他們遭到飛彈襲擊的消息，並指出這是基輔數月以來首次遭到襲擊，爆炸區域是在舍甫琴科區（Shevchenskivskyi），該區域是歷史悠久的老城區，並有數個政府辦公室被設置在此。

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