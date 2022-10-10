幕後策劃者眾說紛紜 克里米亞大橋被炸 普廷決策更艱困

克赤大橋在俄羅斯總普廷七十歲生日隔天被炸，令莫斯科當局顏面盡失，烏克蘭藝術家將克赤大橋被炸的場景繪成巨型塗鴉，八日吸引烏國首都基輔許多民眾前往拍照留念。（歐新社）

2022/10/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯連接克里米亞半島的克赤大橋（Kerch Bridge）八日遇襲重創，外界對幕後策劃者及引發爆炸的方式說法紛陳，除俄方認為的貨車炸彈外，也有人注意到爆炸之前橋樑下方出現「神秘波浪」，懷疑是烏克蘭特種部隊使用船隻或無人機發動攻擊。此外，克赤大橋是俄國支援烏克蘭南部戰區的交通要道，被炸後勢必讓已處於弱勢的俄軍處境更加危險，普廷日後的決策也更艱困。

據報導，經緊急搶修後，俄國官方已有限度開放克赤大橋道路和鐵路通行，但貨車仍被要求使用渡輪渡海。普廷也簽署命令，要求加強保護克赤海峽通道、供電系統和天然氣管道；官方也試圖安撫居民、淡化攻擊色彩；潛水員等相關人士也展開橋樑檢查和修復工作。與此同時，俄方雖表示，事件是由一輛貨車爆炸後，引燃一旁火車的油罐車廂而引起，並未直接指控烏克蘭犯案，但烏國國安單位「烏克蘭安全局」（SBU）被點名可能是幕後策劃者。

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專家質疑貨車炸彈不致於引發崩塌

在社群平台Telegram擁有逾兩百萬名追隨者的親俄部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）暗示，貨車司機可能對載送「死亡貨物」毫不知情，也不排除是蓄意的自殺攻擊。前英國皇家陸軍橋樑拆除專家史班莫（Tony Spamer）則對貨車炸彈論提出質疑，指若真是這種爆炸裝置，應會在橋上炸出大洞，但不至於引發結構性崩塌，「這看起來像是從橋下發動攻擊」。也有人指出，在爆炸之前，橋下出現「神秘波浪」，懷疑是SBU利用船隻或無人機發起攻擊。

疑烏軍利用船隻或無人機發動攻擊

還有一說是，烏方可能派蛙人在橋下埋設爆炸裝置，再遠端引爆，並派出無人機監看整個過程。

克赤大橋不僅是俄國向烏南赫爾松州補充兵力和武器的交通動脈，也具有克里米亞納入俄國版圖的象徵意義，被炸後引發俄國國會議員憤慨，要求普廷將對烏「特殊軍事行動」正名為「反恐怖主義行動」。脫口秀主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）更揚言，俄軍應摧毀烏國的橋樑、水壩、鐵路和其他基礎設施。

美國有線電視新聞網指出，此事對普廷的戰場決策帶來更多挑戰，因為在赫爾松州第聶伯河以西的俄軍，早已因後援不足遭烏軍不斷逼退，克赤大橋被炸恐怕加劇此一情況。更重要的是，從哈爾科夫州伊久姆、頓內茨克州利曼等鐵路樞紐先後被烏軍收復，到克赤大橋被炸影響赫爾松支援，在在凸顯俄軍必須仰賴鐵路才能部署的弱點。烏軍則耐心等待俄軍自身問題嚴重，才發動襲擊，確保重創俄軍。

美國馬薩爾科技公司衛星影像顯示，克赤大橋的鐵路段被燒毀，隔壁的道路段則部分崩塌。（美聯社）

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