農夫在共有土地種地瓜、玉米 挨告侵權要賠償

苗栗地方法院審理，認張男侵害魏男權利，但依該土地申報地價及雙方持有比例等計算，張男應支付魏男310元。 （資料照）

2024/06/02 16:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣張姓男子，在自己為共有人的持分農牧用地上種植地瓜、玉米，結果，另一名土地共有人魏姓男子主張該土地未達成分管約定，張男栽種作物行為，造成他土地權利受損，提告求償30萬元。苗栗地方法院審理，認張男侵害魏男權利，但依該土地申報地價及雙方持有比例等計算，張男應支付魏男310元。

該筆農牧用地面積為2820平方公尺、約2.9分地，原為張男與其胞兄共同持有，張男持有比例為3/4，其胞兄持有比例為1/4；張男的胞兄後來將自己持分的土地賣給魏男。張男依照過往，在自己持分比例土地面積內栽種地瓜、玉米，引發魏男不滿。

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魏男認為，雙方對於該土定並無分管約定，且約定在雙方達成分管約定前，若無雙方同意，皆不得使用該土地，主張權利受損，對張男提告，求償30萬元。

張男則喊冤，他一直都在該筆土地上耕作，哥哥把應有部分賣給魏男，他並不知情，那時候他已經種了地瓜，經哥哥告知過戶時，就馬上申請調解，調解不成立後就放棄種植。後來種玉米時，種下去時魏男就找警察來說不能種，他就放棄種植了，主張魏男對他請求不當得利並不合理。

法官指出，共有人對共有物之特定部分占有使用收益，仍須徵得他共有人全體之同意，不能說共有人得對共有物之任何一部或全部有自由使用、收益之權利；若共有人不顧他共有人之利益，而就共有物之一部或全部任意占有收益，即屬侵害共有人之權利。張男未取得土地共有人魏男同意，於共有土地上栽種地瓜、玉米的行為，已侵害魏男的權利。

不過，法官認為，魏男求償的金額，應依張男占有使用該土地期間的面積多寡，為求償要件。依張男自陳他在2019年5月9日起種植地瓜約1、2個月，種植面積約4分之3，2022年5月9日起種植玉米約1個月，種植面積約2分之1，而魏男並無提出其他證據，是以認定張男陳述為真。

法官再依據該筆土地的申報地價每平方公尺96元，依雙方持有土地比例、張男占有使用該土地期間的時間與面積多寡等條件計算，認張男應支付魏男310元，魏男求償金額逾此範圍之請求，則為無理由。

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