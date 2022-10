基輔市中心驚傳爆炸濃煙竄出 疑遭俄軍飛彈襲擊

2022/10/10 14:30

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯軍隊在戰爭期間不斷使用飛彈、火箭等武器,無差別攻擊烏克蘭,造成許多無辜民眾因此遇襲身亡,烏克蘭首都基輔今日就驚傳遭到俄軍飛彈攻擊的消息。

綜合外媒報導,基輔在當地時間10日早上傳出遭到飛彈襲擊,基輔市中心先是響起空襲警報,接著就有爆炸聲傳出,一名BCC記者甚至在飯店屋頂看到疑似飛彈來襲,這次是基輔數個月以來首次遭到飛彈襲擊。

基輔市長克里契科(Vitaliy Klitschko)也證實了這個消息,他指出爆炸區域是在舍甫琴科區(Shevchenskivskyi),該區域是歷史悠久的老城區,還有數個政府辦公室設置在此,目前還沒有這起事件的人員傷亡報告。

