基輔市中心驚傳爆炸濃煙竄出 疑遭俄軍飛彈襲擊

烏克蘭首都今早疑似被俄羅斯飛彈襲擊，爆炸區域濃密的黑煙竄出。（圖擷取自推特）

2022/10/10 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯軍隊在戰爭期間不斷使用飛彈、火箭等武器，無差別攻擊烏克蘭，造成許多無辜民眾因此遇襲身亡，烏克蘭首都基輔今日就驚傳遭到俄軍飛彈攻擊的消息。

綜合外媒報導，基輔在當地時間10日早上傳出遭到飛彈襲擊，基輔市中心先是響起空襲警報，接著就有爆炸聲傳出，一名BCC記者甚至在飯店屋頂看到疑似飛彈來襲，這次是基輔數個月以來首次遭到飛彈襲擊。

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基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）也證實了這個消息，他指出爆炸區域是在舍甫琴科區（Shevchenskivskyi），該區域是歷史悠久的老城區，還有數個政府辦公室設置在此，目前還沒有這起事件的人員傷亡報告。

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