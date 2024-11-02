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日本福島核災後 首次從圍阻體內取出核燃料團塊

日本福島第一核電廠核子事故後，東京電力公司今天首次取出少量2號機熔融核燃料團塊。（美聯檔案照）

日本福島第一核電廠核子事故後，東京電力公司今天首次取出少量2號機熔融核燃料團塊。（美聯檔案照）

2024/11/02 18:56

〔中央社〕日本13年前發生福島第一核電廠核子事故後，東京電力公司（簡稱東電）日前針對廠內2號機熔融核燃料團塊進行試取作業，今天首次從圍阻體內取出少量團塊。

日本放送協會（NHK）報導，2011年311大地震帶來的巨大海嘯，造成福島第一核電廠發生核子事故，這次是13年來首次從圍阻體內取出熔融核燃料團塊。目前預計下週測量輻射值，如果確認降到一定數值以下，取出作業將宣告完成。

2號機在發生核子事故時，熔融的核燃料跟四周結構物混合後形成熔融核燃料團塊，東電從今年9月起展開試取作業。

根據東電計畫，將細管狀裝置放入圍阻體內，然後抓取位於底部的少量熔融核燃料團塊，試取作業在今年10月30日抓取大小約5公釐、重量約數公克的團塊。

東電表示，今天上午不到10時，這個裝置在維持抓取熔融核燃料團塊的狀態下被移出圍阻體外，是2011年核子事故發生後，首次將少量熔融核燃料團塊移到圍阻體外。

被抓取出來的少量熔融核燃料團塊被放在收納箱內，預計下週測量輻射值，只要確認低於一定數值，將進一步放進搬運用的容器內，完成取出作業。

根據推測，福島第一核電廠1號機到3號機的圍阻體內，總計有約880公噸的熔融核燃料團塊，取出這些團塊被視為「廢爐最大難關」。

東電接下來將透過分析取出的少量熔融核燃料團塊所得到的數據，希望有助評估未來正式取出團塊的方式。

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