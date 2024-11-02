日本34萬中小學生拒絕上學 校園霸凌同步創新高

日本兵庫線一群去上學的小學生。（彭博檔案照）

2024/11/02 19:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本文部科學省10月31日公布調查結果顯示，2023年度日本全國小學、初中拒絕上學人數達到34萬多人，比率為3.7%，人數創新高，也是連續11年增加。

根據《共同社》、《時事通信社》11月2日報導，這份調查結果顯示，到今年3月為止的2023學年度，全國小學、初中缺課30天以上的拒絕上學人數為34萬6482人，比2022年度增加4萬7434人，增幅15.9%。若加上高中，全日本去年度有41萬5252名學生拒絕上學。

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在小學、初中階段，以一班40人計算，平均每班有1.5人不上學。拒絕上學的小學生有13萬370人，占整體比率2.1%，初中生為21萬6112人、比率6.7%。去年6萬8770名高中生拒學，人數也創新高。

文科省指出，拒學孩童人數增加，反映出孩子因為前兩年新型冠狀病毒（Covid-19）疫情打亂其生活型態，以及父母觀念改變，認為孩子需要休息、不強迫其上學，失去上學動力；校方對需要特別照顧的學童支援不足，也是人數增加的其中一個原因。調查訪問拒絕上學理由，「對校園生活提不起勁」最多，佔32.2%；其次為「不安或憂鬱」，達到23.1%。13.6%是因身障或日語指導等的照顧和支援相關原因。

這份調查也指出，小學、初中和高中校園霸凌事件為73萬2568起，連續第3年創新高，比前一學年度增加約5萬起，增幅7.4%；其中1306起導致身體或心理傷害和長期缺課，是這類霸凌「重大事態」首次超過1000起。發現有霸凌事態的學校為3萬213所，占學校總數的83.6%。

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