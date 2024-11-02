康芮轉撲日本關西下大雨 四國松山市籲近20萬人疏散

日本四國愛媛縣JR松山站1樓大廳自動剪票口前淹水4公分，工作人員忙著清除積水。（圖擷取自網路）

2024/11/02 17:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕受第21號颱風「康芮」與鋒面影響，日本西部2日大雨不斷，當局警告恐引發山崩與淹水，四國愛媛縣松山市一度發布最高等級警報，呼籲近20萬人疏散至安全地區，今年9月底才正式啟用高架化新站的JR松山站大廳也淹水。

根據日本氣象廳，部分受到減弱為溫帶低氣壓的「康芮」颱風的影響，溫濕空氣為日本西部地區帶來大量降雨與雷雨；四國愛媛縣最大城松山市，一度針對該市10區共18萬9552名居民發布最高等級警報，呼籲居民撤離與立即確保安全。

請繼續往下閱讀...

當地時間2日午後4時30分（台灣時間同日午後3時30分），隨著大雨釀災威脅降低，松山市針對大川與球磨川水位上升而發布的洪水5級警報，以及針對山崩所發布的4級疏散令已解除，但對仍有山崩之虞的部分地區的老年人，發布山崩3級疏散警戒維持不變。

氣象預報警告，2日影響日本西部的山崩坍方與淹水洪澇，3日則將影響日本東部。

大雨在2日一早，一度導致本州東京與九州福岡南部之間的新幹線列車暫停行駛，9月29日才全新啟用高架化新站的JR松山站1樓大廳則淹水4公分，自動檢票口與手扶梯暫停服務，部分乘客被迫脫鞋打赤腳前往高架月台。

日本氣象廳官網氣象警報顯示，日本西部一帶的大雨，2日傍晚已逐漸趨緩並移往日本東部。（圖擷取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法