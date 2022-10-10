加州超過80起訴訟 指控IG、抖音、臉書使青少年成癮

加州有超過80起訴訟，指控抖音、IG、臉書及其他社群媒體吸引青少年成癮，造成他們身心健康受到影響。（法新社）

2022/10/10 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕加州有超過80起訴訟，指控抖音、IG、臉書及其他社群媒體吸引青少年成癮，造成他們身心健康受到影響。多部門訴訟司法專家小組（JPML）於6日做出裁決，訴訟將在奧克蘭聯邦法院進行預審程序。

根據《路透》報導，加州北部有超過80起訴訟案，指控抖音、IG、臉書等社群媒體使青少年成癮，導致他們身心健康受到傷害。迄今為止70%的訴訟案件僅將網際網路科技公司Meta Platforms（Meta）旗下的臉書、IG列為被告，但多部門訴訟司法專家小組（JPML）仍選擇多地區訴訟（MDL）。

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多地​​區訴訟（MDL）是指一種特殊的聯邦法律程序，加快處理複雜案件的過程。Meta支持原告布麗安娜·默登（Brianna Murden）創建多地區訴訟的動議。然而，Snapchat、抖音和YouTube的母公司強烈反對，認為它們的服務與Meta不同，多地區訴訟將難以管理。

JPML專家小組的主席、美國地方法院法官凱倫·考德威爾（Karen Caldwell）6日表示，「所有行動的集中化有助於有效協調關於駁回動議以及（證據）動議的簡報和裁決。」該小組表示，目前至少有84起訴訟。

這些訴訟是在臉書前員工弗朗西斯·豪根（Francis Haugen）去年告訴國會，「Meta內部文件顯示其產品對用戶，尤其是女性、兒童和青少年造成的傷害」之後所提起的。21歲的原告布麗安娜·默登聲稱，她在10歲時開始使用臉書和IG，導致有「社交媒體強迫症、飲食失調、抑鬱、身體畸形障礙、嚴重焦慮以及其他傷害。」JPML專家小組將案件分配給經驗豐富的MDL法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）審理。

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