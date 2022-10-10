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    「前科累累」禁去卡達看世足賽！英國政府要1300名「足球流氓」交護照

    英國政府於7日下令，多達1300多名曾在國內足球場賽事中犯下任何前科的「足球流氓」，必須將護照交給警方保管至世界盃的比賽結束為止。（法新社）

    英國政府於7日下令，多達1300多名曾在國內足球場賽事中犯下任何前科的「足球流氓」，必須將護照交給警方保管至世界盃的比賽結束為止。（法新社）

    2022/10/10 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年卡達世界盃將於11月20日盛大開幕，英國為了防止1300名曾在足球賽事上，因做出各種暴力和辱罵等行為而受限制的「足球流氓」出國前往卡達觀賽，緊急下令這些人須將自己的護照暫時交給警方保管。

    綜合外媒報導，英國內政部在7日下令，從11月20日世界盃開始的前10天，直到世界盃比賽結束前，這段期間來自英格蘭和威爾斯總計1308名，曾經在足球場賽事上做出任何暴力或辱罵等行為，而留下前科並遭限制的「足球流氓」們，都要交出護照給警方保管、去申請保留護照的許可，以及接受相關檢查。

    內政部還提到，這些「足球流氓」在下個月若真的有需要出國，希望他們能選擇前往卡達以外的國家，而若是拒絕交出護照且仍執意偷偷前往卡達觀賽者，可能將面臨將近6個月的牢獄之災，還有事後的無限制高額罰款。

    內政部大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）指出，據內政部的統計數據顯示，在上賽季進行的3019場比賽中，就有1609場發生了「足球流氓」造成的騷動事故，次數已超過了一半以上的賽程，「我們都期待能在卡達為英格蘭和威爾斯加油，我們不會讓少數違法者的行為，玷污這場激動人心的賽事」。

    此外，布瑞弗曼還提到，他們正與主辦當局進行密切合作，以確保前往觀賽的英國國民的安全，並希望能在彼此的合作之下，提供一場成功且愉快的比賽，同時布瑞弗曼也強調，「英國絕不能容忍任何的暴力、欺壓和混亂發生，就算是世界盃也不例外，這是我們採取堅定態度的原因」。

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