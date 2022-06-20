為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    世界盃》台灣正名又被改回中華台北 外交部譴責中國政治操弄

    世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）系統一度更正我國國籍選項並標註為「台灣」，後又改為「中華台北」。（資料照）

    世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）系統一度更正我國國籍選項並標註為「台灣」，後又改為「中華台北」。（資料照）

    2022/06/20 22:09

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣球迷擬赴卡達世足賽看球，但卻發現申請「球迷證」（Hayya Card）系統時被迫選擇「China」（中國），我方協調後，卡達籌辦單位上星期原已將系統選項更正為我國國籍並標註為「台灣」；但後又從「台灣」改成「中華台北」，中國外交部更公開讚揚此事。外交部今對此表達高度遺憾，並批中國政府恃強凌弱，一再以虛構的「一中原則」，製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指國際體育賽事，外交部給予強烈譴責。

    外交部今說，對卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與我國諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統有關我國人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表達高度遺憾。

    中國外交部發言人汪文斌20日指出，中方讚賞卡達政府恪守一中原則，並根據國際體育賽事一貫做法處理相關事宜。汪文斌又謊稱，「台灣是中國的一部分，堅持一中原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。」

    外交部批評，中國政府恃強凌弱，無視國際社會對本案的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，外交部再度給予強烈譴責。

    外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

    外交部並表示，將持續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧我國球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卡達航空利潤創25年新高 喜迎2022年世界盃
    2022/06/18 16:14

    卡達航空利潤創25年新高 喜迎2022年世界盃
    足球》史上最盛大的2026世界盃 3國共16城市聯合舉辦
    2022/06/17 09:39

    足球》史上最盛大的2026世界盃 3國共16城市聯合舉辦

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    世界盃足球》32強全部出爐！哥斯大黎加3分鐘進球吊車尾晉級
    2022/06/15 10:35

    世界盃足球》32強全部出爐！哥斯大黎加3分鐘進球吊車尾晉級
    赴卡達看世足賽簽證只能選中國？ 外交部回應了
    2022/06/14 22:40

    赴卡達看世足賽簽證只能選中國？ 外交部回應了

    SYM全新迪爵國民神車上市
    世足賽即將開打 我抗議球迷證加註中國 俄稱難更改
    2018/06/08 06:00

    世足賽即將開打 我抗議球迷證加註中國 俄稱難更改
    世足賽將開打 我球迷證仍為「台灣（中國）」
    2018/06/07 12:40

    世足賽將開打 我球迷證仍為「台灣（中國）」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播