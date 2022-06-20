世界盃》台灣正名又被改回中華台北 外交部譴責中國政治操弄

世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）系統一度更正我國國籍選項並標註為「台灣」，後又改為「中華台北」。（資料照）

2022/06/20 22:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣球迷擬赴卡達世足賽看球，但卻發現申請「球迷證」（Hayya Card）系統時被迫選擇「China」（中國），我方協調後，卡達籌辦單位上星期原已將系統選項更正為我國國籍並標註為「台灣」；但後又從「台灣」改成「中華台北」，中國外交部更公開讚揚此事。外交部今對此表達高度遺憾，並批中國政府恃強凌弱，一再以虛構的「一中原則」，製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指國際體育賽事，外交部給予強烈譴責。

外交部今說，對卡達世界盃足球賽籌備單位無法嚴拒不當政治勢力的介入，在未能充分與我國諮商的情形下，直接將世界盃足球賽「球迷證」（Hayya Card）註冊系統有關我國人的國籍標示，從「台灣」（Taiwan）再改為「中華台北」（Chinese Taipei），外交部表達高度遺憾。

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中國外交部發言人汪文斌20日指出，中方讚賞卡達政府恪守一中原則，並根據國際體育賽事一貫做法處理相關事宜。汪文斌又謊稱，「台灣是中國的一部分，堅持一中原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。」

外交部批評，中國政府恃強凌弱，無視國際社會對本案的關注及各界給予台灣的支持，一再公然以其虛構的「一中原則」，持續在國際間矮化台灣、製造台灣屬於中國的假象，以政治操弄染指講求公平正義的國際體育賽事，外交部再度給予強烈譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府持續在國際間散播台灣是中國一部分的不實論述，只會招致台灣人民的唾棄與不齒，徒增國際社會對中共政權的反感。

外交部並表示，將持續與中華足球協會密切協調，在同時兼顧我國球迷權益及尊嚴的前提下，持續與世界盃足球賽主辦單位坦誠溝通，尋求其他正面積極的作法。

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