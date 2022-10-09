粉紅鑽石以近16億拍出破紀錄 原因竟與英國女王有關

威廉森粉紅之星鑽石（Williamson Pink Star diamond）原先估價新台幣6.6億元左右，最後近16億元拍出，創下每克拉鑽石拍賣價格最高紀錄。（美聯社）

2022/10/09 06:56

首次上稿 10-08 23:54

更新時間 10-09 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港蘇富比7日拍賣威廉森粉紅之星鑽石（Williamson Pink Star diamond），最初估價2100萬美元（約新台幣6.6億元），最後以4990萬美元（約新台幣15.8億元）拍出，創下每克拉鑽石拍賣價格的最高紀錄。這顆鑽石的買主並未透露姓名。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，這顆鑽石有11.15克拉，是拍賣會上出現的第二大粉紅鑽石。它的名字來自兩顆傳奇的粉紅鑽石。第一顆是23.60克拉的威廉森鑽石（Williamson diamond），曾在1947年獻給英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）作為結婚禮物。第二顆則是59.60克拉粉紅之星鑽石（Pink Star diamond），在2017年的拍賣會以7120萬美元（約新台幣22億5000萬元）售出。

倫敦珠寶商77鑽石（77 Diamonds）的常務董事柯名（Tobias Kormind）說，這顆鑽石因為與英女王有連結，可能有助於提升它的價格。粉紅鑽石越來越稀有，價格不斷上漲，同時也證明了頂級鑽石的價值在全球不穩定的經濟背景下所展現的韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法