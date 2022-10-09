為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    粉紅鑽石以近16億拍出破紀錄 原因竟與英國女王有關

    威廉森粉紅之星鑽石（Williamson Pink Star diamond）原先估價新台幣6.6億元左右，最後近16億元拍出，創下每克拉鑽石拍賣價格最高紀錄。（美聯社）

    威廉森粉紅之星鑽石（Williamson Pink Star diamond）原先估價新台幣6.6億元左右，最後近16億元拍出，創下每克拉鑽石拍賣價格最高紀錄。（美聯社）

    2022/10/09 06:56

    首次上稿 10-08 23:54
    更新時間 10-09 06:56

    〔即時新聞／綜合報導〕香港蘇富比7日拍賣威廉森粉紅之星鑽石（Williamson Pink Star diamond），最初估價2100萬美元（約新台幣6.6億元），最後以4990萬美元（約新台幣15.8億元）拍出，創下每克拉鑽石拍賣價格的最高紀錄。這顆鑽石的買主並未透露姓名。

    綜合外媒報導，這顆鑽石有11.15克拉，是拍賣會上出現的第二大粉紅鑽石。它的名字來自兩顆傳奇的粉紅鑽石。第一顆是23.60克拉的威廉森鑽石（Williamson diamond），曾在1947年獻給英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）作為結婚禮物。第二顆則是59.60克拉粉紅之星鑽石（Pink Star diamond），在2017年的拍賣會以7120萬美元（約新台幣22億5000萬元）售出。

    倫敦珠寶商77鑽石（77 Diamonds）的常務董事柯名（Tobias Kormind）說，這顆鑽石因為與英女王有連結，可能有助於提升它的價格。粉紅鑽石越來越稀有，價格不斷上漲，同時也證明了頂級鑽石的價值在全球不穩定的經濟背景下所展現的韌性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇富比開箱巴黎最華麗「蘭伯特宅邸」 可可・香奈兒收藏上拍
    2022/09/24 22:01

    蘇富比開箱巴黎最華麗「蘭伯特宅邸」 可可・香奈兒收藏上拍
    超美粉鑽將拍賣 蘇富比：估可喊到6.4億
    2022/09/01 20:35

    超美粉鑽將拍賣 蘇富比：估可喊到6.4億

    桃園高鐵站前特區 稀有宅細節取勝
    300年來最大！安哥拉發現巨型粉紅鑽 重達170克拉
    2022/07/27 23:37

    300年來最大！安哥拉發現巨型粉紅鑽 重達170克拉
    閃閃發亮！這戒指鑲了2萬4679顆鑽石 獲金氏世界紀錄認證
    2022/07/17 11:26

    閃閃發亮！這戒指鑲了2萬4679顆鑽石 獲金氏世界紀錄認證

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    刷新玫瑰花韻紀錄！「櫻花」紫粉巨鑽8.19億天價售出
    2021/05/24 10:29

    刷新玫瑰花韻紀錄！「櫻花」紫粉巨鑽8.19億天價售出
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播