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    俄佔克里米亞證實遇襲 疑海馬斯又建功

    克里米亞西部一座軍用機場發生爆炸。（取自Google Earth）

    克里米亞西部一座軍用機場發生爆炸。（取自Google Earth）

    2022/08/09 22:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭傳已對克里米亞半島發動攻勢。據俄國《衛星通訊社》報導，俄國官員證實，位於克里米亞西部的新費多羅夫卡（Novofödorovka）地區，9日發生多起爆炸！

    報導稱，克里米亞政府首腦顧問克留奇科夫證實這項消息，但他呼籲不要散佈謠言並等待官方通報。

    克留奇科在自己的Telegram上寫道：「暫時，我只能證實在新費多羅夫卡地區發生幾起爆炸的事實。請大家等待官方消息，不要散佈謠言。」

    據美國政府資助的自由歐洲電台（Radio Free Europe）報導，新費多里夫的軍用機場及彈藥庫發生一系列爆炸事件。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）先前曾承諾，烏軍不會用美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）襲擊俄國領土，但這個承諾顯然不適用遭俄國吞併的克里米亞半島。

    此前，烏克蘭國防部情報總局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）7月16日曾直指，俄羅斯在克里米亞的軍事設施，是烏軍「海馬斯」或M270兩種多管火箭系統的合法打擊目標之一。

    烏克蘭官員上月曾表示，不排除用「海馬斯」襲擊克里米亞半島。（圖片來源/洛馬）

    烏克蘭官員上月曾表示，不排除用「海馬斯」襲擊克里米亞半島。（圖片來源/洛馬）

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