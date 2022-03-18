為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「統一」克里米亞8週年集會 俄公務員被迫當「普粉」

    俄官方今（18）日在莫斯科舉行集會，慶祝「統一」（侵佔）烏克蘭克里米亞半島8週年，但被爆料有國營事業員工被公司強迫參加當「普粉」、「支持侵烏戰爭」。（歐新社）

    俄官方今（18）日在莫斯科舉行集會，慶祝「統一」（侵佔）烏克蘭克里米亞半島8週年，但被爆料有國營事業員工被公司強迫參加當「普粉」、「支持侵烏戰爭」。（歐新社）

    2022/03/18 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾3週，俄官方今（18）日在莫斯科舉行集會，慶祝「統一」（侵佔）烏克蘭克里米亞半島8週年，但被爆料有國營事業員工被公司強迫參加當「普粉」、「支持侵烏戰爭」。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，但俄對內宣傳不遺餘力，今（18）日在首都莫斯科盧日尼基體育場（Luzhniki stadium）舉行「克里米亞之春」（Crimean Spring）集會，慶祝俄國「統一」烏克蘭克里米亞半島8週年紀念。

    據報導，大量俄國民眾被一輛輛遊覽車接送至會場，現場人山人海，並有許多民眾高舉俄羅斯國旗和總統普廷（Vladimir Putin）肖像，更有出現在侵烏戰場上的親俄「Z」符號出現。當地媒體也報導稱，所有與「烏克蘭」或「西方國家」有些許關聯的符號都已在出入口處被禁止。

    但《路透》接獲3名俄國營事業員工匿名指出，她們被公司主管強迫參與這場集會。第一名俄羅斯石油公司（Rosneft）員工就表示：「我們明白這（參與集會）是一種支持戰爭的表現，所有同事也都明白。我們不可能會去支持戰爭。」最後她選擇請假以逃過這場「動員」。

    第二名Rosneft員工則向路透表示，她直接向主管表示「自己不想參與這場集會，也不想支持這場災禍」。

    第三名Rosneft員工則透露，主管要求她去的原因是這場集會辦在上班時間，她可能沒有辦法「逃過一劫」。她說：「我有親戚在烏克蘭。我很希望（俄羅斯）人們能夠知道真相，以及那個地方（烏克蘭）到底發生了甚麼事情。」

    據悉，俄羅斯2014年以軍事佔領、建立親俄政府並舉行獨立公投，最後加入俄羅斯聯邦的手段，在同年3月18日正式侵佔烏克蘭克里米亞半島，俄羅斯聲稱「統一」克里米亞的過程符合人民自決及國際原則，但並沒有獲得聯合國承認。而今，俄羅斯以克里米亞為黑海的跳板，正持續對烏克蘭進行軍事侵略。

    相關影片請見：

    【集會現場情況】

    集會現場許多民眾高舉俄羅斯國旗和總統普廷（Vladimir Putin）肖像，更有出現在侵烏戰場上的親俄「Z」符號出現。圖為俄民眾舉起「為了普廷」（For Putin!）布條。（路透）

    集會現場許多民眾高舉俄羅斯國旗和總統普廷（Vladimir Putin）肖像，更有出現在侵烏戰場上的親俄「Z」符號出現。圖為俄民眾舉起「為了普廷」（For Putin!）布條。（路透）

    俄羅斯石油公司3名員工匿名指出，她們被公司主管強迫參與這場集會。圖為參與集會民眾攜帶普廷肖像入場。（圖取自推特）

    俄羅斯石油公司3名員工匿名指出，她們被公司主管強迫參與這場集會。圖為參與集會民眾攜帶普廷肖像入場。（圖取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷提停戰條件 華郵：各退一步並非不可能
    2022/03/18 21:07

    普廷提停戰條件 華郵：各退一步並非不可能
    害慘飢童！烏供應鍊遭俄截斷 WFP每月多花20億買糧食
    2022/03/18 20:49

    害慘飢童！烏供應鍊遭俄截斷 WFP每月多花20億買糧食

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    俄羅斯外長狂嗆歐美：不接受美國主導的世界觀
    2022/03/18 20:43

    俄羅斯外長狂嗆歐美：不接受美國主導的世界觀
    美陸戰隊司令：俄國侵烏行動失調 應會讓中國對攻台卻步
    2022/03/18 20:36

    美陸戰隊司令：俄國侵烏行動失調 應會讓中國對攻台卻步

    三高病友也要小心青光眼？
    不想打仗又怕被射殺！ 俄士兵找「烏克蘭子彈」射自己
    2022/03/18 20:29

    不想打仗又怕被射殺！ 俄士兵找「烏克蘭子彈」射自己
    俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩
    2022/03/04 14:04

    俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播