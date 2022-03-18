「統一」克里米亞8週年集會 俄公務員被迫當「普粉」

俄官方今（18）日在莫斯科舉行集會，慶祝「統一」（侵佔）烏克蘭克里米亞半島8週年，但被爆料有國營事業員工被公司強迫參加當「普粉」、「支持侵烏戰爭」。（歐新社）

2022/03/18 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾3週，俄官方今（18）日在莫斯科舉行集會，慶祝「統一」（侵佔）烏克蘭克里米亞半島8週年，但被爆料有國營事業員工被公司強迫參加當「普粉」、「支持侵烏戰爭」。

綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，但俄對內宣傳不遺餘力，今（18）日在首都莫斯科盧日尼基體育場（Luzhniki stadium）舉行「克里米亞之春」（Crimean Spring）集會，慶祝俄國「統一」烏克蘭克里米亞半島8週年紀念。

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據報導，大量俄國民眾被一輛輛遊覽車接送至會場，現場人山人海，並有許多民眾高舉俄羅斯國旗和總統普廷（Vladimir Putin）肖像，更有出現在侵烏戰場上的親俄「Z」符號出現。當地媒體也報導稱，所有與「烏克蘭」或「西方國家」有些許關聯的符號都已在出入口處被禁止。

但《路透》接獲3名俄國營事業員工匿名指出，她們被公司主管強迫參與這場集會。第一名俄羅斯石油公司（Rosneft）員工就表示：「我們明白這（參與集會）是一種支持戰爭的表現，所有同事也都明白。我們不可能會去支持戰爭。」最後她選擇請假以逃過這場「動員」。

第二名Rosneft員工則向路透表示，她直接向主管表示「自己不想參與這場集會，也不想支持這場災禍」。

第三名Rosneft員工則透露，主管要求她去的原因是這場集會辦在上班時間，她可能沒有辦法「逃過一劫」。她說：「我有親戚在烏克蘭。我很希望（俄羅斯）人們能夠知道真相，以及那個地方（烏克蘭）到底發生了甚麼事情。」

據悉，俄羅斯2014年以軍事佔領、建立親俄政府並舉行獨立公投，最後加入俄羅斯聯邦的手段，在同年3月18日正式侵佔烏克蘭克里米亞半島，俄羅斯聲稱「統一」克里米亞的過程符合人民自決及國際原則，但並沒有獲得聯合國承認。而今，俄羅斯以克里米亞為黑海的跳板，正持續對烏克蘭進行軍事侵略。

相關影片請見：

【集會現場情況】

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.



Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV — max seddon （@maxseddon） March 18, 2022

集會現場許多民眾高舉俄羅斯國旗和總統普廷（Vladimir Putin）肖像，更有出現在侵烏戰場上的親俄「Z」符號出現。圖為俄民眾舉起「為了普廷」（For Putin!）布條。（路透）

俄羅斯石油公司3名員工匿名指出，她們被公司主管強迫參與這場集會。圖為參與集會民眾攜帶普廷肖像入場。（圖取自推特）

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