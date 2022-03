不想打仗又怕被射殺！ 俄士兵找「烏克蘭子彈」射自己

2022/03/18 20:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍軍心渙散!烏克蘭軍方自俄軍入侵後,就頻繁釋出抓獲俄軍戰俘的影片,近日烏克蘭安全局又公布一段俄國士兵和母親通話的內容,透露他們被烏軍圍困,但又怕逃跑後被俄軍高層的「督戰隊」給射殺,因此很多同袍開始找烏克蘭子彈打傷自己,假裝被烏軍攻擊,藉此被送回俄羅斯治療。

據《每日郵報》報導,烏克蘭國家安全局(Ukrainian Security Service)近日發布一段攔截到俄軍士兵與母親通話的音檔,一名士兵表示,他的作戰部隊現在被烏軍圍困,戰鬥裝備全被炸毀,「如果烏軍現在攻擊我們,我們就死定了」,因此部隊裡有不少同袍在找烏軍使用的7.62公釐子彈,這樣就能開槍打傷自己的腿,或是射向彼此的小腿,就能因傷被送往俄羅斯南部城鎮的醫院治療。

士兵母親聽聞相當擔心,並苦苦哀求該士兵快點回家,還說要去俄羅斯國防部求救希望能把他安全送回家,但士兵無奈安撫母親,表示指揮官不會同意,「他們不可能會讓我回去」,還透露目前已有20名拒絕服役的人被判刑8年以上。

烏克蘭國家安全局則稱,單就這個部隊,俄軍已有120人受傷被帶回醫院,350人戰死被送回俄羅斯,但目前俄軍尚未證實上述的消息。

烏克蘭國家安全局12日曾在推特表示,經審訊俄軍戰俘後,戰俘透露俄軍高層恢復過往的「督戰隊」做法,殺死任何想要逃跑的俄軍士兵;俄軍戰俘也證實,他的部隊上就有「射擊小隊」存在,他們會殺死逃兵。

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm