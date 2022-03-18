不想打仗又怕被射殺！ 俄士兵找「烏克蘭子彈」射自己

烏克蘭國家安全局近日公布一段音檔，內容顯示一名俄國士兵對媽媽透露，部隊同袍都在找烏克蘭子彈用來打傷自己，假裝被烏軍攻擊就能被送回國治療。（本報合成）

2022/03/18 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍軍心渙散！烏克蘭軍方自俄軍入侵後，就頻繁釋出抓獲俄軍戰俘的影片，近日烏克蘭安全局又公布一段俄國士兵和母親通話的內容，透露他們被烏軍圍困，但又怕逃跑後被俄軍高層的「督戰隊」給射殺，因此很多同袍開始找烏克蘭子彈打傷自己，假裝被烏軍攻擊，藉此被送回俄羅斯治療。

據《每日郵報》報導，烏克蘭國家安全局（Ukrainian Security Service）近日發布一段攔截到俄軍士兵與母親通話的音檔，一名士兵表示，他的作戰部隊現在被烏軍圍困，戰鬥裝備全被炸毀，「如果烏軍現在攻擊我們，我們就死定了」，因此部隊裡有不少同袍在找烏軍使用的7.62公釐子彈，這樣就能開槍打傷自己的腿，或是射向彼此的小腿，就能因傷被送往俄羅斯南部城鎮的醫院治療。

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士兵母親聽聞相當擔心，並苦苦哀求該士兵快點回家，還說要去俄羅斯國防部求救希望能把他安全送回家，但士兵無奈安撫母親，表示指揮官不會同意，「他們不可能會讓我回去」，還透露目前已有20名拒絕服役的人被判刑8年以上。

烏克蘭國家安全局則稱，單就這個部隊，俄軍已有120人受傷被帶回醫院，350人戰死被送回俄羅斯，但目前俄軍尚未證實上述的消息。

烏克蘭國家安全局12日曾在推特表示，經審訊俄軍戰俘後，戰俘透露俄軍高層恢復過往的「督戰隊」做法，殺死任何想要逃跑的俄軍士兵；俄軍戰俘也證實，他的部隊上就有｢射擊小隊」存在，他們會殺死逃兵。

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm — NEXTA （@nexta_tv） March 17, 2022

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