俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭已逾一週,在烏國人民齊心對抗外敵及民主國家援助下,仍然保有首都基輔(Kyiv)的掌控權,而這似乎讓俄軍有些著急,轉向鎖定南部濱海的幾個大城市攻擊,盼能取得海上掌控權,而外媒記者分析指出,俄軍下個鎖定的目標,將是第三大城敖德薩(Odessa)。

根據《福斯新聞台》報導,目前人在烏國西部利維夫市(Lviv)採訪的記者湯姆林森(Lucas Tomlinson)表示,俄軍打算對烏克蘭黑海沿岸城,第三大城敖德薩市,展開另一波攻擊行動。

湯姆林森表示,目前俄羅斯海軍於克里米亞半島(Crimean Peninsula)附近海域,集結了十幾艘戰艦,這讓美國官員認為,俄軍所組織的這些大型艦隊,將帶領數千名海軍,襲擊有「黑海明珠」之稱的敖德薩市。

而俄軍即將入侵的消息,也讓敖德薩市市民手忙腳亂,據「國際衛星影像公司」(ImageSat International)所攝下的畫面顯示,許多當地民眾,紛紛開車從市區西方、西北方出逃,導致聯外道路交通大打結。

另一張衛星照片則顯示,為了抵禦俄軍入侵,敖德薩市內一處機場也放置了障礙物,就是為了防範俄國的運輸機降落,帶來額外的兵力。

據了解,目前濱臨黑海(Black Sea)的港口城市刻松(Kherson)恐已落入俄軍手中;而濱亞速海(The Azov Sea)的港口城馬立波市(Mariupol)亦遭俄軍包圍,砲轟超過至少26小時。

