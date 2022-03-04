俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩

衛星照片顯示，由於傳出俄軍即將入侵，敖德薩市市民紛紛駕車從市區西方、西北方出逃，導致聯外道路交通大打結。（圖擷取自@ImageSatIntl官方推特）

2022/03/04 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭已逾一週，在烏國人民齊心對抗外敵及民主國家援助下，仍然保有首都基輔（Kyiv）的掌控權，而這似乎讓俄軍有些著急，轉向鎖定南部濱海的幾個大城市攻擊，盼能取得海上掌控權，而外媒記者分析指出，俄軍下個鎖定的目標，將是第三大城敖德薩（Odessa）。

根據《福斯新聞台》報導，目前人在烏國西部利維夫市（Lviv）採訪的記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）表示，俄軍打算對烏克蘭黑海沿岸城，第三大城敖德薩市，展開另一波攻擊行動。

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湯姆林森表示，目前俄羅斯海軍於克里米亞半島（Crimean Peninsula）附近海域，集結了十幾艘戰艦，這讓美國官員認為，俄軍所組織的這些大型艦隊，將帶領數千名海軍，襲擊有「黑海明珠」之稱的敖德薩市。

而俄軍即將入侵的消息，也讓敖德薩市市民手忙腳亂，據「國際衛星影像公司」（ImageSat International）所攝下的畫面顯示，許多當地民眾，紛紛開車從市區西方、西北方出逃，導致聯外道路交通大打結。

另一張衛星照片則顯示，為了抵禦俄軍入侵，敖德薩市內一處機場也放置了障礙物，就是為了防範俄國的運輸機降落，帶來額外的兵力。

據了解，目前濱臨黑海（Black Sea）的港口城市刻松（Kherson）恐已落入俄軍手中；而濱亞速海（The Azov Sea）的港口城馬立波市（Mariupol）亦遭俄軍包圍，砲轟超過至少26小時。

#ISI reveals #Odessa 1/2 : traffic jams at the main exits from the city to the west/northwest. pic.twitter.com/yTx2dKjbrx — ImageSat Intl. （@ImageSatIntl） March 3, 2022

#ISI reveals #Odessa 2/2 : Obstacles were placed by the #Ukrainian forces on the runway at the International #Airport; apparently to prevent the landing of #Russian forces. pic.twitter.com/UN4cvFoqJE — ImageSat Intl. （@ImageSatIntl） March 3, 2022

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另一張衛星照片則顯示，為了抵禦俄軍入侵，敖德薩市內一處機場，也放置了障礙物，就是為了防範俄國的運輸機降落，帶來額外的兵力。（圖擷取自@ImageSatIntl官方推特）

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