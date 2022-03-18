普廷提停戰條件 華郵：各退一步並非不可能

澤倫斯基（左）和普廷（右）2019年12月曾在法國總統府艾麗榭宮會面，俄羅斯入侵烏克蘭之後，雙方要如何和談，成為全球焦點。（美聯社檔案照）

2022/03/18 21:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷17日與土耳其總統艾多根通話時，向對方提及多個停止武力攻擊烏克蘭的條件，包括烏國保持中立，以及據稱要求烏國放棄烏東頓巴斯和克里米亞主權等；與此同時，烏方也提出由主要大國保證其安全的構想。《華盛頓郵報》分析兩國對各項條件的潛在考量，並指雙方各自妥協並非完全不可能。

華郵指出，對俄國來說，烏國保持中立是最重要的要求，因為這場戰爭源自烏國希望加入西方陣營中的北約（NATO）和歐盟，以追求繁榮和自決，但俄國無法接受家門口就是一個繁榮的西式民主國，遑論裡頭還有許多俄語人士，這可能影響普廷的獨裁權力。

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對烏國而言，保持中立的先決條件是保有自己的軍隊，且西方國家承諾在其受威脅時相助。對此，華郵認為，俄方比較能接受的方式是，限制烏國在境內保有的武器種類。

俄羅斯研究學者貝爾（Arvid Bell）和沃夫（Dana Wolf）指出，俄國可能要求烏國在協議中寫明正式放棄加入北約，甚至可能要求烏國修憲，徹底消除國家加入北約的目標。

兩人也認為，烏克蘭可能必須承認克里米亞半島屬於俄國，以及烏國東部盧甘斯克、頓內茨克等兩個地區獨立。儘管烏方先前表明反對，但部分觀察家認為，只要可以換取俄軍全面撤退，包括「維和部隊」從烏東頓巴斯撤出，以及國際安全保證，烏方可能在這方面達成某種協議。

不過，這對烏國人民可能非常難以接受，但澤倫斯基已在烏俄之戰中被視為「國家英雄」，具備說服烏國人民讓步的道德高度。再者，若俄方願意承認烏國的存在，並允許西方賦予烏國安全保證，澤倫斯基等於為國家的未來爭取另一層保障。

華府智庫「大西洋理事會」歐洲中心主任哈達德（Benjamin Haddad）指出，烏方也可能提出不加入北約，但加入歐盟為條件，如同奧地利和瑞典。他認為，俄方在戰爭前或許不會接受，但現在情況不同了。

前北約副秘書長高特莫勒（Rose Gottemoeller）指出，普廷原先堅稱基輔當局是由納粹份子率領，打著推翻納粹政權的旗幟出兵，但近日來明顯節制相關說法，「克里姆林宮沒有承認，但他們已開始調整某些要求。」

英國廣播公司（BBC）則指出，普廷向艾多根提及的對烏要求，在某些人看來並不嚴苛，但以普廷對國內的嚴格控制，一旦達成停火協議，就可包裝成俄軍大勝，保住自身顏面。不過，即使雙方同意停火，草擬停火協議的細節可能需要很長的時間。

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