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    美陸戰隊司令：俄國侵烏行動失調 應會讓中國對攻台卻步

    美國陸戰隊司令柏格接受媒體專訪時指出，俄軍在烏國多個陣線攻勢停滯和出現的後勤補給問題，應會讓中國軍方在武力攻擊台灣上「猶豫」。（路透檔案照）

    美國陸戰隊司令柏格接受媒體專訪時指出，俄軍在烏國多個陣線攻勢停滯和出現的後勤補給問題，應會讓中國軍方在武力攻擊台灣上「猶豫」。（路透檔案照）

    2022/03/18 20:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國陸戰隊司令柏格（David Berger）16日在《華盛頓郵報》專訪中指出，他認為中國正在觀察俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，而俄軍在烏國多個陣線攻勢停滯和出現的後勤補給問題，應會讓中國軍方在武力攻擊台灣上「猶豫」，因為攻台涉及兩棲登陸作戰，「沒有其它行動比兩棲入侵更複雜」。

    訪問中問到，中國領導階層能從俄羅斯侵烏行動中學到什麼，中國領導階層是否會重新評估武力奪取台灣的困難度。柏格說，他認為，中國領導人和中國軍方正在研究烏國當前局勢，這場戰爭「肯定應讓他們對於攻擊、侵略任何另一個國家、另一座島嶼的任何程度自信有所猶豫，尤其若是要穿越一片水域」。

    柏格在訪問中強調，「沒有比兩棲入侵行動更複雜的行動」，任何這類行動「都不容易、也無法迅速完成」；與烏克蘭相比，台灣並非可經陸路抵達，雖然海上、空中入侵能力，讓侵略者擁有機動性來對付防禦部隊，但是從登陸後後勤到戰力維持，都是要處理的問題，進行兩棲作戰有「龐大困難度」，中國軍方肯定在設法汲取教訓。

    他說，也不應低估美國擁有的盟邦、夥伴迅速團結起來應對的能力。有些人或許原本以為，在烏克蘭戰事上，北大西洋公約組織（NATO）要花了一會才有回應行動，但是不要低估該聯盟和美國致力做出回應，「我會說，我們在印度—太平洋的聯盟也是一樣」。

    《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）17日報導這篇專訪，指柏格提到，在台灣問題上，北約在俄羅斯侵略烏克蘭上的快速反應，應該讓中國擔心，美國在太平洋地區擁有的堅強盟邦夥伴，這些盟邦對中國在印太的威脅、霸凌愈加憂心，這也是北京對台行動前必須權衡的因素。

    柏格提出他對俄羅斯侵烏行動3周來的初步評估，指俄國或許太過仰賴電腦模型和假設烏克蘭不會有如此龐大的抵抗力，電腦模型「無法考量人的因素」，假設能迅速擊敗薄弱抵抗力而稱勝，使俄國軍事規劃人員輕忽了後勤、維持戰力上的問題。此外，俄軍也出現在聯合兵種作戰的弱點，而烏克蘭進行的「縱深防禦」讓俄國部隊難以突破。

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