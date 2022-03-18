害慘飢童！烏供應鍊遭俄截斷 WFP每月多花20億買糧食

聯合國世界糧食計劃署（WFP）今（18）日指出，俄羅斯侵略烏克蘭令烏境內糧食供應鏈幾乎全斷，加上通膨影響，每個月要多花美金7100萬元（合台幣約20億元）採購糧食援助飢餓人口。圖為烏克蘭麥田，示意圖。（路透）

2022/03/18 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾3週，聯合國世界糧食計劃署（WFP）今（18）日指出，烏國內糧食供應鏈幾乎全斷，加上通膨影響，每個月要多花美金7100萬元（合台幣約20億元）採購糧食援助全球飢餓人口。

據《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭令全球局勢動盪，聯合國世界糧食計劃署（WFP）18日指出，烏克蘭境內糧食供應鏈已幾乎全斷，民生設施遭到破壞，商店、倉庫也空無一物，所有貨品物流都因為安全威脅而停擺。

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報導指出，WFP有近一半的小麥需求是由烏克蘭供應，而自從俄羅斯上（2）月24日侵略烏克蘭以來，原本就受通膨影響的世界糧食價格更急遽上漲，恐怕造成「連帶饑荒」。WFP特派員克恩（Jakob Kern）就警告：「全球糧食已漲至史上最高價，我們擔心烏克蘭危機會造成全球糧食安全造成衝擊，尤其是飢荒地區。」

克恩強調，WFP今（2022）年受通貨膨脹及烏克蘭危機影響，每個月必須多花美金7100萬元（合台幣約20億元）才能買到等量的糧食，而這樣的價差原本可以支應高達400萬人的糧食需求。

據悉，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）15日就曾警告，全球各國必須迅速採取行動，以防全球糧食體系崩潰，導致「饑荒四起」。古特瑞斯說：「這場戰爭所帶來的衝擊遠不止於烏克蘭，同時也重擊了世界上最脆弱的人民和國家。」

WFP是世界上全大的人道救援組織，為全球約9千萬飢餓人口提供糧食，其中約含5800萬名孩童，目前WFP在全球80個國家設有辦公室，主要宗旨為幫助無法生產及獲得糧食的人口和家庭，該機構曾在2020年獲頒諾貝爾和平獎。

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