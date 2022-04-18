批俄將無能 烏克蘭情報局長：盼各國援助奪回克里米亞

烏國國防部情報總局局長布達諾夫指出，俄軍未能達成對烏軍事目標，在於指揮官的無能和草率。圖為遭烏軍俘虜的俄兵接受烏媒訪問。（法新社）

2022/04/18 21:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）等媒體18日報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）受訪指出，俄軍的目標仍是消滅烏國主權，但現在離這個目標愈來愈遠；他也提到，俄軍並非從烏北撤退，而是被「逼退」，這肇因於俄軍指揮官的無能。最後，他呼籲各國援助重型武器，烏軍將用以奪回被俄軍佔領的地區，包括克里米亞半島。

布達諾夫接受德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪指出，俄軍入侵2個月來，仍以消滅烏克蘭主權、讓烏國不再以國家姿態存在為主要目標；但不論是成立親俄政府，或將烏國永遠納入俄國勢力範圍，都未能達成，且在俄軍暴行曝光後，更加遙不可及。

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對於俄軍宣布從基輔等烏北地區撤退，他也強調那其實是「被逼退」。在烏軍奪回伊爾平後，俄軍很快就意識到自己正逐漸被包圍、分化，所以才決定撤退，「我很驚訝俄軍指揮官在一場大規模行動中如此無能及草率，他們把自己的一廂情願當成事實了。」至於俄軍多位高階將領陣亡，他也直言主因是欠缺能力，僅是靠裙帶關係上位，沒有準備好執行作戰任務。

布達諾夫也重申，烏國需要各國提供更多重型武器，包括德國擅長的火砲裝置；且因烏軍損失大量裝甲車，也非常需要坦克，如德製的豹1型（Leopard 1）主力坦克。他強調，烏軍想要用這些武器奪回被俄軍佔領的地區，包含2014年被俄國兼併的克里米亞半島。

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