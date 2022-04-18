為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    批俄將無能 烏克蘭情報局長：盼各國援助奪回克里米亞

    烏國國防部情報總局局長布達諾夫指出，俄軍未能達成對烏軍事目標，在於指揮官的無能和草率。圖為遭烏軍俘虜的俄兵接受烏媒訪問。（法新社）

    烏國國防部情報總局局長布達諾夫指出，俄軍未能達成對烏軍事目標，在於指揮官的無能和草率。圖為遭烏軍俘虜的俄兵接受烏媒訪問。（法新社）

    2022/04/18 21:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）等媒體18日報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）受訪指出，俄軍的目標仍是消滅烏國主權，但現在離這個目標愈來愈遠；他也提到，俄軍並非從烏北撤退，而是被「逼退」，這肇因於俄軍指揮官的無能。最後，他呼籲各國援助重型武器，烏軍將用以奪回被俄軍佔領的地區，包括克里米亞半島。

    布達諾夫接受德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪指出，俄軍入侵2個月來，仍以消滅烏克蘭主權、讓烏國不再以國家姿態存在為主要目標；但不論是成立親俄政府，或將烏國永遠納入俄國勢力範圍，都未能達成，且在俄軍暴行曝光後，更加遙不可及。

    對於俄軍宣布從基輔等烏北地區撤退，他也強調那其實是「被逼退」。在烏軍奪回伊爾平後，俄軍很快就意識到自己正逐漸被包圍、分化，所以才決定撤退，「我很驚訝俄軍指揮官在一場大規模行動中如此無能及草率，他們把自己的一廂情願當成事實了。」至於俄軍多位高階將領陣亡，他也直言主因是欠缺能力，僅是靠裙帶關係上位，沒有準備好執行作戰任務。

    布達諾夫也重申，烏國需要各國提供更多重型武器，包括德國擅長的火砲裝置；且因烏軍損失大量裝甲車，也非常需要坦克，如德製的豹1型（Leopard 1）主力坦克。他強調，烏軍想要用這些武器奪回被俄軍佔領的地區，包含2014年被俄國兼併的克里米亞半島。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    莫斯科號被擊中近照瘋傳 利維夫遭轟炸6死8傷（不斷更新）
    2022/04/18 21:47

    莫斯科號被擊中近照瘋傳 利維夫遭轟炸6死8傷（不斷更新）
    烏克蘭親俄反對派領袖喊話普廷 以馬立波守軍安危換他自由
    2022/04/18 20:45

    烏克蘭親俄反對派領袖喊話普廷 以馬立波守軍安危換他自由

    最強懶人瘦身法一天一杯腰圍少一圈
    俄國對強森出招 提議以2英籍戰俘換烏克蘭親俄反對派領袖
    2022/04/18 19:20

    俄國對強森出招 提議以2英籍戰俘換烏克蘭親俄反對派領袖
    投降不是選項！俄軍嗆全殲滅 馬立波守軍：完成堅守使命
    2022/04/18 18:34

    投降不是選項！俄軍嗆全殲滅 馬立波守軍：完成堅守使命

    新光人壽百億推案 經濟部旁千坪角地
    慘！烏西利維夫遭俄軍轟炸 至少6死8傷
    2022/04/18 17:08

    慘！烏西利維夫遭俄軍轟炸 至少6死8傷
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播