克里米亞非俄故土 世居韃靼人被迫流離

克里米亞韃靼人反對加入俄羅斯聯邦。（美聯社）

2022/07/19 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）17日恫嚇烏克蘭，任何對克里米亞的攻擊行為都會引發「審判日」到來。然而，克里米亞半島既非烏克蘭，更不是俄羅斯固有領土，韃靼人（Tatars）數百年來在這裡建立家園，卻遭俄羅斯人迫害而顛沛流離，在故鄉淪為少數民族。

克里米亞半島位於黑海，接壤烏克蘭南境與俄羅斯西邊，1430年至1783年，交織伊斯蘭化蒙古人與突厥語族群血統的韃靼人，在這裡建立的「克里米亞汗國」，為蒙古四大汗國之一金帳汗國，衍生出的國家中國祚最長的一個。

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1774年，俄羅斯帝國最後一位女沙皇葉卡捷琳娜二世（凱薩琳大帝）擊潰鄂圖曼帝國，逼迫後者承認克里米亞獨立，9年後，沙俄直接吞併這個半島。

1944年，蘇聯領導人史達林對克里米亞進行種族清洗，占了半島人口大多數的韃靼人遭到驅逐，當地的亞美尼亞人、白俄羅斯人和希臘人也被驅趕。到了1954年，也就是赫魯雪夫時期，蘇聯才將克里米亞劃予加盟共和國之一的烏克蘭，而半島上大部分為俄羅斯人。

2014年普廷派軍入侵，同年克里米亞在發起不被聯合國承認的歸屬公投後，被俄羅斯併吞。

葉卡捷琳娜二世（凱薩琳大帝）從鄂圖曼帝國手中奪取克里米亞半島。（圖擷取自維基百科公有領域）

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