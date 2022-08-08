海南封省數萬人滯留！食宿免費攏是假 1家13口7天至少多花80萬

中國海南省三亞市6日突然宣布封城，導致8萬名旅客滯留，民怨四起。（美聯社）

2022/08/08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國又爆出新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情熱點，海南省三亞市6日突然宣布封城，導致約8萬名旅客滯留，民怨四起。雖然當地政府對外宣稱免費提供食宿，但仍有不少遊客跳出來爆料，稱飯店照常收費，且照旺季價格計算，旅客與業者為此爭吵的影片也在網上流傳。

綜合中媒報導，海南三亞因疫情突封城，約8萬名旅客滯留當地。其中，遊客許峰（化名）帶著一家13口人到三亞度假，控訴他們一家人被留在知名度假酒店「文華東方酒店」，原本每間房每晚要價人民幣5000元（約新台幣2.2萬元），業者宣稱按政府規定以半價收費，即每間房每晚人民幣2500元（約新台幣1.1萬元），但這筆收費對擁有13口人的許峰一家來說，也是一大筆費用。

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許峰憤怒說：「我們13個人一晚的費用就要（人民幣）1萬2500元（約新台幣5.6萬元）...除了住宿費用，餐食也是一大開銷，酒店房價只包含早餐，午餐和晚餐都要自費在酒店用餐，午餐、晚餐自助餐（人民幣）700元（約新台幣3000元）一位，不算小孩，大人吃一頓就要（人民幣）7000元（約新台幣3.1萬），遠遠超出預算。滯留期間13口人每天的食宿費就高達（人民幣）26500元（約新台幣11.8萬元）。按照三亞市目前最新的防疫政策，『遊客在完成7天風險排查後，經評估方可離島』，滯留7天，就意味著一家人的費用高達（人民幣）18萬餘元（約新台幣80餘萬元），還不知道7天後能不能順利離開...」。

除此之外，還有一段遊客疑似指責飯店業者的影片也在網上流傳，從影片中可以看到一名女子抱怨，外界都說三亞政府在這波疫情「很有擔當」，願付滯留旅客全部食宿，怎知他們還是照常支付飯店在旅遊旺季的價格；同時她也指控地方政府和業者都沒有給遊客們提出訴求的機會，怒斥「疫情過後估計沒有人再敢來了，傷透了大家的心，對三亞失望了！」

更扯的是，許峰後續才發現，有另一批原先滯留機場、被轉移至該酒店的旅客，食宿全部免費，還可以在酒店內自由出入，讓他相當不解。

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有段疑似滯留在中國海南的遊客指責三亞飯店業者收費的影片在網上流傳。（圖翻攝自抖音）

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