海南封省數萬人滯留！食宿免費攏是假 1家13口7天至少多花80萬
〔即時新聞／綜合報導〕中國又爆出新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情熱點，海南省三亞市6日突然宣布封城，導致約8萬名旅客滯留，民怨四起。雖然當地政府對外宣稱免費提供食宿，但仍有不少遊客跳出來爆料，稱飯店照常收費，且照旺季價格計算，旅客與業者為此爭吵的影片也在網上流傳。
綜合中媒報導，海南三亞因疫情突封城，約8萬名旅客滯留當地。其中，遊客許峰（化名）帶著一家13口人到三亞度假，控訴他們一家人被留在知名度假酒店「文華東方酒店」，原本每間房每晚要價人民幣5000元（約新台幣2.2萬元），業者宣稱按政府規定以半價收費，即每間房每晚人民幣2500元（約新台幣1.1萬元），但這筆收費對擁有13口人的許峰一家來說，也是一大筆費用。
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許峰憤怒說：「我們13個人一晚的費用就要（人民幣）1萬2500元（約新台幣5.6萬元）...除了住宿費用，餐食也是一大開銷，酒店房價只包含早餐，午餐和晚餐都要自費在酒店用餐，午餐、晚餐自助餐（人民幣）700元（約新台幣3000元）一位，不算小孩，大人吃一頓就要（人民幣）7000元（約新台幣3.1萬），遠遠超出預算。滯留期間13口人每天的食宿費就高達（人民幣）26500元（約新台幣11.8萬元）。按照三亞市目前最新的防疫政策，『遊客在完成7天風險排查後，經評估方可離島』，滯留7天，就意味著一家人的費用高達（人民幣）18萬餘元（約新台幣80餘萬元），還不知道7天後能不能順利離開...」。
除此之外，還有一段遊客疑似指責飯店業者的影片也在網上流傳，從影片中可以看到一名女子抱怨，外界都說三亞政府在這波疫情「很有擔當」，願付滯留旅客全部食宿，怎知他們還是照常支付飯店在旅遊旺季的價格；同時她也指控地方政府和業者都沒有給遊客們提出訴求的機會，怒斥「疫情過後估計沒有人再敢來了，傷透了大家的心，對三亞失望了！」
更扯的是，許峰後續才發現，有另一批原先滯留機場、被轉移至該酒店的旅客，食宿全部免費，還可以在酒店內自由出入，讓他相當不解。
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