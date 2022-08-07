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    無理霸道！《央視》：解放軍在台海中線以東軍演將「常態化」

    中官媒《央視》引述一名新聞評論員的說法指稱，中國軍方從現在開始，在台灣海峽中線東側的演習將「常態化」。圖為共軍戰機。（路透）

    中官媒《央視》引述一名新聞評論員的說法指稱，中國軍方從現在開始，在台灣海峽中線東側的演習將「常態化」。圖為共軍戰機。（路透）

    2022/08/07 21:32

    〔即時新聞／綜合報導〕解放軍圍繞台灣展開的大規模軍演已持續4天，本應在今天（7日）中午結束的演習，中國東部戰區再宣布繼續進行海空域實戰化聯合演訓。中官媒《央視》週日引述一名新聞評論員的說法指稱，中國軍方從現在開始，在台灣海峽中線東側的演習將「常態化」。

    為抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，中方2日宣布自4日中午12點至7日中午12點在台灣周邊6個海域舉行軍事演習及實彈射擊，封鎖台灣導致區域情勢緊張的舉動，讓不少國家發聲譴責。眼看這場恐嚇意味十足的演習將結束，共軍東部戰區今天又宣布，繼續台灣周邊海空域實戰化聯合演訓，宣稱是要重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力，各界持續關注。

    《路透》報導，中共秀軍事肌肉欺壓台灣引發不少批評聲浪，沒想到中官媒《央視》7日引述一名新聞評論員的說法稱，解放軍從今天起會在台海中線以東常態進行演習，完全不管外界撻伐聲浪。

    台海中線是台灣與中國間位於台灣海峽的一條非正式緩衝界線，央視稱這是美國軍方於1950年向台灣政府所建議劃定的一條「想像」界線，北京因堅持台灣為「不可分割的一部分」，不承認台海中線的存在，但在一般情況下，兩岸的軍機和軍艦通常不會越過。

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