黃呂錦茹無保請回被撤銷北院今開羈押庭 通訊對話是關鍵

北檢偵辦不實連署案25日再開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在群眾包圍下出庭。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 10:09

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院19日裁定無保請回；北檢不服抗告，高等法院認定原裁定不當，昨撤銷發回北院更裁；北院今上午10時重開羈押庭，黃呂錦茹於9時56分抵達北院，媒體詢問她「有沒有信心？」她在家人包圍保護下未回應。

高院發回更裁的主要理由，在於綜合勾稽比對相關證人供述、連署提議人名冊與黨員名冊查對結果、通訊對話紀錄後，呈現黃呂錦茹對本案犯罪事實有相當程度參與的情節，因此認定北院原裁定有可議之處，檢方抗告有理，撤銷發回北院更裁。

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北檢查出罷免連署書確實有抄錄名冊的情形，且疑由黃呂錦茹主導，18日清晨向北院聲請羈押禁見黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人。

北院19日清晨5時許裁定，姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。

北檢22日針對黃呂錦茹部分提出抗告，高院昨下午裁定發回北院更裁。北院昨傍晚收到高院卷證，排定今上午10點傳喚黃呂錦茹，重開羈押庭。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（記者塗建榮攝）

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