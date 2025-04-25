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    鋒面接力來襲！未來一週天氣不穩 中部以北將明顯降溫

    氣象專家指出，預估月底前及下月初仍陸續會有鋒面一波波接力影響台灣，加上東北季風增強、降雨的蒸發冷卻效應等，中部以北、東北部及東半部等地區也將有明顯降溫。（資料照）

    氣象專家指出，預估月底前及下月初仍陸續會有鋒面一波波接力影響台灣，加上東北季風增強、降雨的蒸發冷卻效應等，中部以北、東北部及東半部等地區也將有明顯降溫。（資料照）

    2025/04/25 10:11

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面及華南雲雨帶通過影響，近日天氣不穩，氣象專家指出，預估月底前及下月初仍陸續會有一波波鋒面接力影響台灣，加上東北季風增強、降雨的蒸發冷卻效應等，中部以北、東北部及東半部等地區也將有明顯降溫。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今明兩天環境受到華南雲雨帶通過影響，嘉義以北、東北部、東半部地區及中南部山區都有局部降雨機率，南部地區則仍維持為多雲到晴天氣。另一方面，今日起，由於東北季風增強後並南下，配合降雨的蒸發冷卻效應，中部以北、東北部及東半部地區降溫明顯，平均降幅在攝氏5至8度之間。

    「林老師氣象站」說明，到了週日，因東北季風減弱，氣溫將明顯回升，各地天氣轉晴，只剩東半部及中南部山區還有零星短暫降雨的機會。下週一又有新一波鋒面開始南下通過，全台天氣再度轉趨不穩定，降雨機會轉大；尤其是中部以北、東北部地區會有較大且持續的雨勢，南部地區則是在山區附近降雨才會比較明顯。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天鋒面南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台明顯轉涼，南部氣溫略降；仍有雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」發生的機率。

    吳德榮表示，下週日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率。下週一另一鋒面快速移入、再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降、北台轉涼。

    吳德榮提到，下週二天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，不過午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週三至週六各地晴時多雲，白天偏熱；不穩定度略降，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。不過下下週日（5月4日）又有鋒面，天氣再變。

    「林老師氣象站」指出，今明兩天環境受到華南雲雨帶通過影響，嘉義以北、東北部、東半部地區及中南部山區都有局部降雨機率。另外今日起中部以北、東北部及東半部地區降溫明顯，平均降幅在攝氏5至8度之間。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，今明兩天環境受到華南雲雨帶通過影響，嘉義以北、東北部、東半部地區及中南部山區都有局部降雨機率。另外今日起中部以北、東北部及東半部地區降溫明顯，平均降幅在攝氏5至8度之間。（圖擷自臉書）

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