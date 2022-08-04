尹錫悅讓裴洛西吃閉門羹惹議 南韓政府宣布下午兩人通話

美國眾議院議長裴洛西昨結束訪台行程登機，今將前往南韓訪問。（美聯社）

2022/08/04 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團巡訪亞洲，在結束台灣行程後，今（4日）將後飛抵南韓，不過南韓總統尹錫悅先前以「夏季休假」為由，不會與裴洛西的會面引發外界批評，不過今韓總統辦公室發布訊息，尹錫悅將與裴洛西通電話。

綜合媒體報導，裴洛西今飛抵南韓，這是美國眾議院議長時隔20年後再度訪韓，也是裴洛西第二次訪韓，2015年還不是眾議院議長的裴洛西訪韓，與時任韓國總統朴槿惠、外長尹柄世和國會議長鄭義和見面，但此次訪韓，南韓政府表示總統尹錫悅正在休假，不會與裴洛西見面，引發外界批評。

請繼續往下閱讀...

不過總統辦公室今發布通知稱，總統尹錫悅將於今下午與裴洛西通電話，《韓聯社》分析指出，可能是受到政界及輿論壓力下的安排，政界要求尹錫悅會晤裴洛西的呼聲高漲，尹錫悅或因此選擇以通電話的方式代替面對面會晤。

裴洛西抵達南韓後，將與韓國會議長金振杓會談，並與執政黨國民力量黨鞭權性東和最大在野黨共同民主黨黨鞭樸洪根，以及國會外交統一委員會所屬議員們共進午餐，並訪問南北韓邊境的板門店共同警備區域（JSA）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法