網傳中共集結戰車攻台 蔡依橙發現這點酸：鎮壓中國人用的

近日中國網傳數則中共集結戰車、調動軍隊的照片和影片，但這些畫面大多解析度低，頗有造假嫌疑。（圖翻攝自蔡依橙的閱讀筆記_臉書）

2022/08/02 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已確定亞洲行會訪問台灣，中共連日來跳腳反對，揚言祭軍事回應，台海與美中緊張關係升級。近日中國網路上不少消息傳中共正集結戰車、調動軍隊，擔憂北京真要進攻台灣。收到類似訊息的醫師作家蔡依橙眼尖發現網傳圖片未見渡海用的船艦，忍不住調侃：「（戰車）應該是要鎮壓中國人用的。」

蔡依橙今（2日）晚透過臉書指出，自己收到身邊多位長輩從LINE群組傳來諸如「中國已經開始調動軍隊，解放軍停止休假，台灣人要小心」、「現在已經是戰備狀態，都是民進黨把兩岸搞成這樣，中國現在非打不可」之類的訊息，從網傳的照片和影片中可見，一些運兵車、自走砲、戰車在海灘、市區、港口集結，然而這些畫面大都解析度低，感覺是想擾亂台灣民心的造假照片，「大概這樣檔案尺寸小，才比較好快速傳遞吧。」

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蔡依橙表示，自己收到這類訊息時，都會回：「這些火炮跟軍隊在移動，但沒有大量渡海用的船艦，應該是要鎮壓中國人用的。六四就是這樣。大家都是百姓都是人，也是好心提醒，中國人要多保重，沒事不要出門。有資源有機會的，能潤（run，意指逃離中國）就潤，不然來不及了。」

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