談裴洛西訪台決定因素 作家分析：與裴洛西本人自我定位較有關

全球關注的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問亞洲，傳專機將於今晚10點20分抵達我國台北松山機場。（歐新社）

2022/08/02 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕全球關注的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問亞洲，傳專機將於今晚10點20分抵達我國台北松山機場。消息引發熱烈討論，作家顏擇雅留心國際時事，撰文分析裴洛西政治影響力與台美關係影響。

顏擇雅在臉書撰文表示，她個人對裴洛西台灣行的解讀一直是「來不來，跟美國期中選舉無關，跟她本人的自我定位較有關」，因為這次期中選舉「美國民主黨大敗已經是確定的」，若是如此，民主黨將不再是多數黨，而裴洛西自然也無法連任議長，不過「她本人一定會選贏其舊金山的席位，這是毫無懸念」，而眾議院少數黨領袖一位「基本上只要她不放手，當然也還會是她的」。

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顏擇雅指，目前懸念只有年屆82歲的裴洛西何時放手，「她公認是美國政治史上權力最大的女性，歷史地位已經確定」，市面上裴洛西的傳記已有十幾本，因為職涯還在持續，相信未來還會再有其他本傳記，而「這次台灣行，將會是她未來傳記很重要的一段」

「裴洛西可以叱吒華府那麼久，最重要原因是『She delivers』」，顏擇雅表示，該過的法案，裴洛西就是有辦法過，她支持中國人權，反共歷史長久，而她的選區舊金山，是中共滲透僑社算很成功的選區，「所以我覺得她的對中立場並不是為了政治利益，而是個人信念」。

顏擇雅認為，裴洛西台灣行「台灣一般人並沒很關注，我認為這是健康的」，台美關係一定會持續加溫，台海也會繼續緊張，「台灣這邊已習慣了」。而中國面對裴洛西台灣行連放狠話，顏擇雅表示，「習近平或胡錫進們如果不習慣，應該從改善美中關係去著手，也可以改善中國在西方的形象，說狠話是沒用的」。

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