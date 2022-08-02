白宮挺裴洛西有權訪台 示警北京恐對台海射飛彈

2022/08/02 04:54

〔中央社〕美國眾議院議長裴洛西據報將訪問台灣，白宮國安會發言人柯比今天不願證實，但強調她有權訪台，北京不應藉機升高情勢。他警告中國恐做出軍事挑釁作為，包括向台海射飛彈。

裴洛西（Nancy Pelosi）已經率團抵達新加坡，展開備受關注的亞洲行。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）和「金融時報」（The Financial Times）相繼引述知情人士指出，裴洛西將於本週訪台，部分行程安排在2日晚間，多數在3日，包括與總統蔡英文會晤。

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由於裴洛西計劃訪台消息引起外媒高度關注，柯比（John Kirby）今天出席白宮例行記者會時主動就此事發言。

柯比雖不願證實裴洛西訪台計畫，但他表示，美國政府依憲法權力分立，國會是獨立機關，北京也知道；裴洛西會自己決定，她有權訪問台灣，之前就有眾議院議長訪台前例，許多國會議員也曾造訪台灣，包括在今年。

柯比強調：「就算她去了，也不是沒有前例，這不新鮮，不會改變任何事。」

在裴洛西之前，1997年時任共和黨籍眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾造訪台灣。

柯比在發言中多次使用「不會改變」、「沒有改變」等詞句，顯然是向中國喊話，希望緩和緊張情勢。他說，美國「一中政策」沒有任何改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，也不支持台灣獨立，期望兩岸分歧和平解決。

柯比指出，北京沒理由把符合美國長年政策的「潛在訪問」變成某種危機或衝突，抑或是藉機升高台海軍事挑釁活動。

雖試圖對中國道德勸說，但柯比警告，中國在裴洛西抵達亞洲前就進行軍演，目前似乎準備在未來幾天，也可能是較長一段時間，進一步採取作為，可能包括軍事挑釁及打破歷史常態的行動。

柯比舉例，中國可能向台海或台灣周遭發射飛彈、大規模侵擾台灣防空識別區（ADIZ）、進行跨越中線的海空行動，或進行具大規模宣傳效果的軍演，也可能在外交、經濟領域有所行動，例如提出比宣稱台海不是國際海域還更荒謬的主張。未來幾天時間，預期北京也會持續挑釁言論及散播假訊息。

柯比特別提及中國最近一次朝台海射彈是1995年至1996年間，在那之前北京對時任台灣總統李登輝赴美到母校致詞做出挑釁回應。他提醒北京，升高作為對誰都沒好處，還可能有「意想不到的後果」，只會讓情勢升溫。

柯比強調，美國不會上鉤，不會跟著虛張聲勢，但也不會被嚇倒，美國未來會持續在西太平洋執行海空任務，繼續支持兩岸和平穩定，捍衛自由開放印太區域，也會尋求與中國保持暢通溝通管道。（編輯：陳彥鈞）1110802

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