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    澳洲國會再提案 盼解除2地長達25年安樂死禁令

    澳洲議會提出新法案，欲解除北領地與首都領地的安樂死禁令。（美聯社）

    澳洲議會提出新法案，欲解除北領地與首都領地的安樂死禁令。（美聯社）

    2022/08/01 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國會議員今（1）日提出一項新法案，計畫解除北領地（Northern Territory）與首都領地（Australian Capital Territory）長達25 年的安樂死禁令。在此之前，澳洲其餘6個州皆已通過安樂死合法化。

    《美聯社》報導，澳洲自治地區北領地在1995年時，是世界上第一個將安樂死合法化的地區，2年後這項法律卻被澳洲國會推翻，至今北領地仍是澳洲禁止安樂死的地區之一。

    澳洲維多利亞州（Victoria）2019年6月成為澳洲第一個安樂死合法化的州，今年5月，新南威爾斯州（New South Wales）成為最新一個通過安樂死的州，但北領地與首都領地仍禁止絕症病患尋求致命藥物來結束生命。

    代表北領地選民的國會議員高斯林 （Luke Gosling） 說，「長期以來，居住在這些領地的人被視作是二等公民」，因為這兩個地區與另外6個州沒有相同的安樂死合法權利。他和

    國會議員凱文安德魯斯（Kevin Andrews）在1997年提出法案，禁止北領地和澳洲首都領地制定安樂死法律。後來在2018年時，自由黨議員重新提出法案，欲取消聯邦對首都領地和北領地的安樂死禁令，但最後卻仍以兩票之差被擊敗。

    高斯林和首都領地選區的眾議員佩恩（Alicia Payne）如今捲土重來，提議解除禁令，以允許這2地區的立法機構讓安樂死合法化。

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