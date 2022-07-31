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    墜地過程曝光！中國長征五B火箭空中解體 距台灣僅約1600公里

    馬來西亞民眾捕捉到長征五號B在下墜過程中解體的過程。（圖翻攝自@nazriacai推特）

    馬來西亞民眾捕捉到長征五號B在下墜過程中解體的過程。（圖翻攝自@nazriacai推特）

    2022/07/31 16:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長征五號B運載火箭搭載「問天」實驗艙24日成功發射升空，但火箭殘骸不受控墜落地表，今天（7月31日）墜於菲律賓巴拉望島附近，距離台灣僅1600公里左右。中國處理火箭殘骸不負責任的毛病受外界詬病，這次長征五號B殘骸被發現進入大氣層後，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）就跳出來指責中方沒有分享殘骸墜落地球過程中的具體軌跡資訊。

    根據《Space.com》 報導，長征五號B的殘骸今天凌晨零時45分左右重新進入印度洋上空的大氣層，一名馬來西亞推特用戶還在網上分享捕捉到長征五號B在下墜過程中解體的過程，殘骸燃燒發出的數個光點非常明顯，可見火箭殘骸體積並不小。

    中國「載人航天工程」隨後於官網證實，長征五號B殘骸週日墜落在東經119.0°、北緯9.1°周邊海域，離菲律賓巴拉望島不遠，距台灣僅約1600公里左右。「載人航天工程」宣稱，火箭絕大部分物件已在重返大氣層時燒毀，不會對地面造成太大危害。

    不過，NASA署長尼爾森指出，中國並未分享殘骸墜落地球過程的具體軌跡資訊，所有航太國家都應盡量提前分享此類訊息，以利預測潛在的撞擊風險，尤其是長征五號B這種總重超過20公噸、恐造成重大生命與財產損失的重型載運火箭。

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