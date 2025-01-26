神獸出沒！巨大野鹿竄出撞轎車噴飛 牠還瞪駕駛一眼

水鹿與轎車相撞後疑似受傷，一跛一跛的逃入樹林。 （民眾提供）

2025/01/26 11:46

〔記者湯世名／彰化報導〕神獸降臨！1輛轎車昨天（25日）行經省道台74甲線東外環道時，路邊突然竄出1頭身型巨大的水鹿，轎車閃避不及當場撞上，水鹿還瞄了女駕駛一眼，整個噴飛到擋風玻璃上，女駕駛與乘客驚嚇尖叫連喊「阿彌陀佛」，水鹿左腿撞傷跛腳逃回樹林，轎車車頭與車門毀損，所幸人員安然無恙。

女駕駛指出，昨天上午她開車載婆婆從台中出發回彰化員林，途經彰化東外環道時，路邊突然竄出一頭巨大的野鹿，直朝她的轎車跑跳般地衝過來，她緊急踩煞車也來不及，野鹿直接撞上轎車車頭，還噴飛到擋風玻璃上，撞擊後墜地立即起身逃離，但野鹿的左腳已經受傷，一跛一跛的竄入樹林。

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女駕駛說，她偶爾從台中開車到彰化員林，昨天是開車載婆婆返回員林的路上，沒想到會與野鹿相撞，把她與婆婆嚇壞，嘴裡直唸「阿彌陀佛」，還好人沒受傷，只是車頭與車門都毀損，只好去修車了。

彰化警分局大竹派出所代理所長林福志呼籲，該路段經常有野生動物出沒，也發生多起交通事故，用路人行經該路段應減速慢行，以策安全。

1輛轎車行經東外環道時，路邊突然竄出1頭水鹿，轎車閃避不及當場撞上。 （民眾提供）

1輛轎車行經東外環道時，路邊突然竄出1頭水鹿，與轎車相撞，還瞄了轎車一眼。 （民眾提供）

巨大野鹿竄出撞轎車噴飛，轎車車頭毀損。（警方提供）

巨大野鹿竄出撞轎車噴飛，轎車車頭毀損，女駕駛無奈。（民眾提供）

東外環道有設立保護動物標示牌。（民眾提供）

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