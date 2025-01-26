痛心！國1楊梅事故4死4傷 他抱病悲嘆3子女出遊返家竟遇劫

國道1號楊梅休息站25日發生電動自小客車撞上分隔島事故釀4死4傷憾事，家屬26日到被燒毀的車輛中拿取物品。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/01/26 13:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號楊梅休息站昨（25）日發生電動自小客車撞上分隔島事故釀4死4傷憾事，家屬接獲噩耗趕到醫院，一整夜奔波；3個孩子都遭遇劫難的展姓父親說，2歲小兒子今晨不治，兩個女兒還搶救，明明只是出遊後返家，沒想到半途發生事故，他接到電話，顧不得自己還在醫院治療，匆忙忍痛出院處理孩子的事。

倪姓男子25日駕駛電動自小客車搭載39歲展姓妻子、3個孩子及展妻弟弟的3個孩子，行經國道1號楊梅休息站時，自撞分隔島，隨即引發火燒車，倪男車禍發生時當場死亡，10歲倪姓男童送醫不治，4歲倪姓女童、2歲展姓男童今早也先後宣告不治；另4名傷者仍在醫院救治，展女昏迷指數仍偏低，4歲展姓女童意識清楚，8歲倪姓男童2度燒燙傷，送醫後插管，11歲吳姓女童臉部7%二度燒燙傷。

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展父說，他與妻小都跟姊姊、姊夫倪男一家同住台中，最近他住院，妻子也在醫院照顧他，所以3個孩子由姊姊、姊夫幫忙照顧，24日姊姊、姊夫原本要帶孩子就近在台中玩、逛夜市，考量人潮太多，所以北上轉往姊夫桃園老家，25日準備先返回台中，等他出院會合後回雲林過年，豈料25日晚間接到噩耗，他匆忙出院趕到桃園，趕到醫院時，坐在副駕駛座被救出的姊姊還有意識，可以知道家人跟她說什麼，但腳部嚴重燒燙傷，後續恐面臨截肢，難以相信只是出遊卻發生憾事。

肇事為租賃車 事故時是否採輔助駕駛待釐清

他也說，車子是租賃公司的，姊夫倪男有習慣輔助駕駛，可能因自動駕駛撞上水泥護欄，後續也會詢問租車公司，車輛是否有狀況。

楊梅休息站事故現場，今也派員進行交通指揮，並持續到年節期間，目擊者提到事發過程，仍難掩傷痛、哽咽說，看到車子撞擊後瞬間著火，警方、休息站店家、路過車主，用了超過20個滅火器滅火，車內幾乎都融了，還得拿剪刀剪斷安全帶，看到車內乘客一個個被拉出、躺在地上，大多都是年幼的孩童，想到心就很痛。

楊梅休息站事故現場26日也派員交通指揮，分隔島還留有撞擊痕跡。（記者鄭淑婷攝）

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