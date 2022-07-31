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    彈射座椅出問題 美軍多款機型停飛檢查、以色列停飛F-35

    美軍多款軍機使用的馬丁貝克彈射椅出現問題，大量軍機正停飛檢修中。圖為美空軍人員於2018年進行彈射椅檢修。（圖擷取自美國國防部「防衛顯示資訊分佈服務」（DVIDS）網站）

    美軍多款軍機使用的馬丁貝克彈射椅出現問題，大量軍機正停飛檢修中。圖為美空軍人員於2018年進行彈射椅檢修。（圖擷取自美國國防部「防衛顯示資訊分佈服務」（DVIDS）網站）

    2022/07/31 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍表示，裝備於F-35戰機的馬丁貝克公司（Martin-Baker）生產的彈射座椅，近期在檢修時發現彈射座椅的炸藥筒火箭驅動裝置（CAD）出現問題，美國空軍空戰司令部（ACC）下轄的113架F-35戰機自7月29日起暫時停飛檢查，使用同款馬丁貝克彈射座椅的T-38教練機與T-6教練機也受影響。在美軍停飛部份F-35之後，以色列也跟進停飛。

    綜合外媒報導，彈射座椅的CAD裝置若出現問題，可能導致飛行員在緊急狀況下無法成功彈射，攸關飛行員安全。美國空軍空戰司令部發言人沃雷（Alexi Worley）表示，空戰司令部（ACC）下轄的113架F-35大部分都已停飛，空軍其他配備F-35的部隊正跟進ACC的處置措施。除了空軍以外，此問題也可能涉及數百架美國空軍、海軍、陸戰隊的F-35，不過目前尚不清楚實際受影響的F-35數量為何。

    美國空軍表示，空軍的訓練機隊受到馬丁貝克彈射座椅的CAD裝置影響，懷疑大約涉及203架T-38教練機和76架T-6教練機，約佔空軍T-38機隊的40%、T-6機隊的15%。美國第19航空隊司令威爾斯少將（Craig Wills）表示，為了確保飛行員與機組員的安全，在確定逃生系統功能齊全之前，受到影響的飛機不會恢復飛行。

    而海軍在7月26日就曾發布聲明稿，指出海軍在部份固定翼飛機上發現CAD裝置問題，影響F/A-18B/C/D「大黃蜂」戰機、F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機、E/A-18G「咆哮者」電戰機、T-45「蒼鷹」教練機和F-5「虎II式」教練機等機型。

    不過海軍並沒有公布受影響戰機的具體數量，也沒有說明海軍或海軍陸戰隊有多少F-35受影響，聲明中指出，出現瑕疵的是一些特定批號的彈射座椅，相關中隊將在更換CAD之後再度進行檢查。

    由於美軍大量軍機受到CAD裝置問題影響，以色列空軍30日發表聲明，宣布暫時停止F-35機隊的飛行活動，將進行為期數日的檢修活動。

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