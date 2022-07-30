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    軍情動態》RIMPAC超狂陣容海上亮相 39艘艦艇同框戰力堪稱地球最強艦隊

    39艘艦艇以壯觀驚人的態勢列陣於海上，展示出環太平洋盟友堅不可摧的軍事硬體實力。（翻攝自RIMPAC推特頁面）

    39艘艦艇以壯觀驚人的態勢列陣於海上，展示出環太平洋盟友堅不可摧的軍事硬體實力。（翻攝自RIMPAC推特頁面）

    2022/07/30 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕近期由美軍所主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）在夏威夷群島、南加州等海域大規模展開，RIMPAC推特帳號於29日秀出艦隊全景，37艘隸屬於14國軍隊的軍艦與2艘軍用潛艇以壯觀驚人的態勢列陣於海上，除了展示出環太平洋盟友堅不可摧的軍事硬體實力以外，亦是美國為捍衛太平洋而向北京當局所發出的明確、堅定的訊息。

    根據《戰區》（The War Zone）報導，美國海軍與RIMPAC官方近日釋出環太平洋軍事演習的39艘艦艇同框的航行照片讓人驚奇不已，由東北亞、東南亞、紐澳、歐洲與美洲在內的14個國家組成超大艦隊，聲勢浩蕩的規模讓環太平洋盟軍堅強的海上實力一覽無遺。

    而在美國海軍發布本次的官方亮相以前，一名專職於國防和軍用航空的自由分析師史密斯（Amelia Smith）提前發現了該艦隊的大規模集合動態，她利用衛星自動識別系統（Automatic Identification System，AIS）看見了整齊劃一、形勢壯麗的船艦標示於夏威夷考艾島（Kauai）附近。

    她還在推特上形容該艦隊的陣形變化，當整個艦隊準備組織成列之時，由美軍的洛杉磯級潛艇夏洛特號（Los Angeles class USS Charlotte，SSN-766）與南韓水軍的孫元一級潛艇申乭石號（Sohn Won-yil class Shin Dol-seok，SS-082）引領艦隊前進，接著退後回到該艦隊側翼待機。最後，由美國海軍的尼米茲級核動力航空母艦亞伯拉罕·林肯號（Nimitz class Abraham Lincoln）領隊衝鋒完成本次的艦隊大集結。

    值得一提的是，無人駕駛的測試船也參與了該艦隊的組成，主要位於側翼，以美國的幽靈艦隊（The Ghost Fleet）為主體。而該無人艦隊是美方五角大廈於2019年始主導的幽靈艦隊霸主計畫（The Ghost Fleet Overlord program）的一環。

    環太平洋軍事演習自6月29日至8月4日在夏威夷群島、南加州等海域舉行，總共有26個國家、38艘軍艦、4艘潛艇、170多架飛機、30多架無人載具以及2.5萬名士兵參與，是全球最盛大的國際海上演習。

    史密斯（Amelia Smith）她利用衛星自動識別系統看見的船艦標示。（翻攝自Amelia Smith推特頁面）

    史密斯（Amelia Smith）她利用衛星自動識別系統看見的船艦標示。（翻攝自Amelia Smith推特頁面）

    美國海軍的尼米茲級核動力航空母艦亞伯拉罕·林肯號（Nimitz class Abraham Lincoln）示意圖。（法新社）

    美國海軍的尼米茲級核動力航空母艦亞伯拉罕·林肯號（Nimitz class Abraham Lincoln）示意圖。（法新社）

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