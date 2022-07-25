駐韓美軍阿帕契直升機實彈演習 2019年以來首次

駐韓美軍阿帕契攻擊直升機舉行自2019年以來首次火箭及槍砲實彈演習。示意圖。（法新社檔案照）

2022/07/25 17:47

〔中央社〕隨著與北韓緊張情勢升溫，美國和南韓加強了軍事演習。過去一週，駐韓美軍阿帕契攻擊直升機舉行自2019年以來首次火箭及槍砲實彈演習。

這次訓練的地點羅德里格斯實彈演習場（Rodriguez Live Fire Complex），就位在南北韓邊界戒備森嚴的非軍事區 （DMZ） 以南。近年來這處演習場的訓練因附近居民抱怨噪音和安全問題而被取消。

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美國第2步兵師發布的影片和照片顯示，過去一週，多架AH-64E v6阿帕契直升機參與認證演習。該師在推特上稱：「機組人員日夜皆使用AGM-114地獄火飛彈、海神70火箭彈（Hydra 70）和30毫米加農砲進行資格認證。」

美韓已宣布將在聯合演習期間恢復其他現場實戰訓練，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及為了降低與北韓緊張關係，數年來這些聯合演習的規模被大幅縮小。

今年5月上任的南韓總統尹錫悅矢言要將聯合演習「正常化」，加強對北韓的威懾。

南韓國防部一位官員稱，為了回應投訴，阿帕契演習時將測量它們產生的噪音水平。駐韓美軍（USFK）對於相關詢問未立即做出回應。

美國一位前高級國防官員說，缺乏實彈訓練對美軍飛行員和機組人員來說是個「大問題」。這位不願透露姓名的官員告訴路透社：「他們離開（南韓）時的備戰程度還不如他們到達時的程度。」

他說，在沒有實彈演習期間，五角大廈每季要花錢將阿帕契機組人員送回美國進行資格認證演習。2月間美軍將一支過去採輪調的阿帕契部隊常駐南韓，問題變得更加嚴重。

這位前官員稱，南韓前總統文在寅的政府對於克服政治問題和恢復演習沒興趣，他預測尹錫悅當政後，有可能取得較多進展。

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