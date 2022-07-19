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    美國防部想再買375架F-35戰機 與洛馬即將簽署協議

    美國國防部傳出將與洛克希德馬丁公司達成F-35戰機採購協議。（美聯社）

    美國國防部傳出將與洛克希德馬丁公司達成F-35戰機採購協議。（美聯社）

    2022/07/19 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部傳出將與洛克希德馬丁公司達成軍購協議，將在3年內採購375架F-35戰機，總價約300億美元（約新台幣8973億元）。

    根據《路透》報導，首架F-35A戰機2007年出廠時造價為2.21億（約新台幣66億元）美元，隨著生產數量壓低價格、生產技術改良等，讓F-35的生產成本逐漸壓低至7900萬（約新台幣23.6億元）美元，也讓世界各國紛紛下訂購買。

    知情人士透露，美國國防部與洛克希德馬丁可能會在18日針對合約價格與購買架數做出協議，協議將在英國法恩堡國際航空展（Farnborough Airshow）舉行之際達成，目的是在疫情的全球流行影響下展示信心，然而最終合約總值不會在最近確定，但總值大約落在300億美元左右。

    美國國防部在2019年曾和洛克希德馬丁簽署為期3年的軍購合約，採購478架F-35戰機，洛克希德馬丁高階主管曾表示，任何擁有F-16戰機的國家都是潛在客戶。報導指出，芬蘭、瑞士和德國目前都將採購F-35戰機，包括希臘、捷克都是潛在客戶之一。

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