與習近平通話 拜登：美國強烈反對破壞台海和平

美國總統拜登與中國國家主席習近平進行通話，美方會後發出簡短新聞稿，強調美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定。（美聯社資料照）

2022/07/29 02:41

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國總統拜登與中國國家主席習近平的通話於美東時間28日上午（台灣時間28日晚上）10時50分結束，兩人通話持續2小時又17分鐘。白宮在台灣時間29日凌晨釋出簡短新聞稿顯示，針對台灣，拜登總統強調美國強烈反對單方面改變現狀或破壞台海和平穩定。

值得注意的是，白宮新聞稿相當簡短、僅150個英文字，相對於中國官媒新華社發出有別以往的長篇新聞稿、多達873個中文字。

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根據白宮新聞稿，拜登和習近平通話，是拜登政府努力維持和深化在美中之間的溝通線路，以及負責任管理雙邊分歧，並在雙方利益一致之處相互合作的一環。

新聞稿說，這通電話是兩位領袖繼今年3月18日和美中高層官員一系列對話之後舉行，兩人討論了對雙邊關係重要的廣泛議題，以及其他的區域性和全球性議題，並賦予他們各自團隊任務，依照今日對話繼續貫徹行動，尤其是應對氣候變遷和衛生安全。

新聞稿指出，針對台灣，拜登總統強調美國政策沒有改變，美國強烈反對單方面力圖改變現狀或破壞台海和平穩定。

針對台灣，白宮新聞稿僅有「36字」精簡略述拜登強調美國政策未變、反對單方破壞台海和平的立場，未提及美中三公報也未提到美國本身「一中原則」。

不過，張貼在中國外交部等中國政府網站的新華社新聞稿卻以多達「241字」大書特書，習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場，包括中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。

據新華社新聞稿，習近平還稱，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，「民意不可違，玩火必自焚」，希望美方看清楚這一點。

習近平並跳針般重覆稱，美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

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