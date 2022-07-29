新華社報導拜習通話 警告美看清楚：台灣問題「玩火必自焚」

美國總統拜登與中國國家主席習近平今日進行電話對談。（美聯社檔案照）

2022/07/29 00:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登28日與中國國家主席習近平通電話，兩人這場電話會談正值美國聯邦眾議院議長裴洛西打算訪台，引來北京強烈警告。習近平在通話中呼籲美中雙方推動「地區熱點問題撤火降溫」，但是他也警告，在台灣問題上「玩火必自焚，希望美方看清楚這點」。

白宮表示，兩人從美東時間上午8時33分（台灣時間同日晚間8時33分）開始，電話會談了2個小時17分鐘，到10時50分結束。

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中國官媒新華社指出，兩人就中美關係以及雙方關心的問題，進行坦率溝通和交流。習近平指出，從戰略競爭的視角看待、定義中美關係，將中國視為最主要對手和最嚴峻長期挑戰，「是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀」；「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱」。

習近平指出，雙方要推動「地區熱點問題撤火降溫」；但在台灣問題上，習近平重申中國一貫原則立場，指「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚」、中國「絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間」；他警告，「玩火必自焚，希望美方看清楚這點」，美方「應該」言行一致恪守一個中國原則、履行中美三個聯合公報。

新華社指出，拜登在電話中說，世界正處於關鍵時期，美中合作有利兩國和各國人民，美方希望與中國保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融領域展開合作，同時妥善管控分歧，「我願重申美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變，美方不支持台灣獨立」。

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