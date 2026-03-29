全美50州爆發反川普抗議 主辦方稱800萬人上街創新高

紐約示威者28日戴上川普面具與寫有「詐欺大叔」（Uncle Scam）的造型高帽，高舉國旗參與「不要國王」遊行。這場反川普抗議遍地開花，主辦方宣稱全美共有高達800萬人上街響應。 （路透）

美國各地28日爆發大規模反川普抗議。從華府國家廣場到全美各大城市街頭，擠滿了高舉「川普下台」與「對抗法西斯」標語的人潮。主辦單位宣稱，全美50州共有高達800萬人同步上街，表達對現任政府政策的強烈不滿。

據《法新社》報導，這場名為「不要國王」（No Kings）的草根運動，是川普2025年1月展開第二任期以來，規模最大的一次示威。主辦方指出，全美共舉辦超過3300場集會；不過，美國官方並未提供全國性的群眾數量估計。

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抗議人潮從紐約、亞特蘭大一路蔓延至北極圈內的阿拉斯加小鎮。報導指出，群眾主要針對川普的強硬移民政策、對伊朗開戰，以及被示威者視為獨裁的施政作風表達抗議。這股反彈情緒也擴散至海外，包含阿姆斯特丹、馬德里與羅馬等歐洲城市，皆有萬名群眾上街響應。

滿意度跌破四成 反對聲浪牽動期中選舉

報導指出，面對目前跌破四成的施政滿意度，這波創紀錄的反對聲浪是否將衝擊共和黨在11月期中選舉的國會控制權，引發美國政壇高度關注。而川普本人週末則停留在佛羅里達州，並未出現在抗議熱點。

根據主辦方數據，「不要國王」運動在去年6月與10月已發起兩次全國大遊行，而此次宣稱的800萬人參與數，較前次多出百萬人，再次創下該運動的最高動員紀錄。

大批示威者28日湧入紐約時代廣場，參與「不要國王」（No Kings）全美同步抗議活動，表達對川普政府施政風格的強烈不滿；這場抗議潮已是該草根運動不到一年內發起的第三次全國性示威。（法新社 ）

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