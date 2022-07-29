拜習通話 台灣、烏克蘭問題各表立場

在拜習通話後，美國白宮發表簡短書面說明資料。（圖擷自白宮網站）

2022/07/29 03:13

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登和中國國家主席習近平28日通電話，根據白宮，這次「馬拉松式」的通話時間達2小時又17分鐘。白宮在兩人結束通話後發布的簡短書面說明資料中（readout）中提到，拜、習討論了一連串對美中關係和其他區域與全球議題具重要性的議題。尤其針對台灣的部分，拜登重申美國的相關政策迄未改變，美國強烈反對欲片面變更現狀、或損害台灣海峽兩岸和平及穩定的作為。

根據前述資料，拜登強調支持美國的「一個中國政策」，即僅承認北京為代表全中國的合法政府、而非台北。這通自拜登2021年1月20日就任以來與習近平的第5通電話，乃拜登政府欲維繫並深化美中溝通管道，以及負責任地管控兩國分歧、另在雙方共同利益所在之處彼此合作的努力之一。

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該資料寫道，28日的拜習「熱線」，係在兩人3月18日第4度通電話後，還有美中高層官員一系列對話後進行。美中領袖均指示兩人的執政團隊，就28日的電話會談繼續採取後續行動，特別是解決全球氣候變遷和衛生安全。

另一方面，做為對照，此次電話會談結束後較早發布的中國外交部新聞稿則如下：2022年7月28日晚，國家主席習近平應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。

習近平指出，當前，世界動盪和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯。面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮。這是中美兩個大國職責所在。

習近平強調，從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道，推動雙方合作。

當前全球經濟形勢充滿挑戰。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫鉤斷鍊，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場。習近平強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美3個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。我們堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這1點。美方應該言行一致恪守一中原則，履行中美3個聯合公報。

拜登表示，當今世界正處於1個關鍵時期。美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。我願重申，美國的一中政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。

兩國元首還就烏克蘭危機等交換了意見，習近平重申了中方原則立場。兩國元首認為，這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

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