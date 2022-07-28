裴洛西訪台必經東海？ 中媒認了：這條路線中方難攔截

美國眾議院議長裴洛西亞洲行是否訪台，全球關注，有中媒認為，裴洛西若赴台，有很大機會經過中國在東海上空劃定「防空識別區」，但也有一條路線，可增添解放軍攔截難度。（彭博）

2022/07/28 19:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西亞洲行是否訪台，全球關注，中國多次出言警告，國防部更稱「中國軍隊不會坐視不管」。有中媒認為，裴洛西若赴台，有很大機會經過中國在東海上空劃定「防空識別區」，但也有一條路線，可增添解放軍攔截難度。

中國軍事自媒體「看空天」28日刊文分析了裴洛西訪台多種情境，宣稱裴洛西有可能搭乘美軍「C-17運輸機」從華府直飛台北松山機場，因為C-17具備較完善的電子戰設備，也有一定的自衛能力，但中途就得進行空中加油，或是轉降日、韓加油後再前往台灣。

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分析也指出，無論裴洛西選擇直飛或是中途轉降，座機都勢必會駛經東海上空，讓共軍有可能出動戰機。文章稱，共軍屆時有可能會派遣殲-16甚至殲-20等戰機前往伴飛攔截殲16D電子戰機則將負責壓制支援。

但裴洛西訪台其實還有第3條路線。文中提到，為了降低解放軍攔截風險，裴洛西可以先飛往關島的安德森空軍基地，然後從關島飛往台北。又或者從其他方向中繼，然後從台灣東部進入。

這條航線雖然比較繞，但是它從台灣東部進入，距離中國比較遠，確實給解放軍伴飛攔截製造了障礙，而美方仍然可以從沖繩基地和航空母艦起飛戰機護航。

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