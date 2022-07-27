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    裴洛西訪台將牽動美中局勢 美政府官員向她告知出訪風險

    拜登政府官員向裴洛西提及訪台時可能帶來的一切風險。（法新社）

    拜登政府官員向裴洛西提及訪台時可能帶來的一切風險。（法新社）

    2022/07/27 07:13

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒先前報導美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的消息引發熱議，中國對此強烈反對，甚至語帶威脅。《美國有線電視新聞網》（CNN）透露，拜登政府官員正在向裴洛西提及訪台時可能帶來的一切風險。

    根據《CNN》報導，消息人士透露，裴洛西計劃在未來數週內訪台，並邀請民主黨與共和黨人士陪同。目前裴洛西尚未正式宣布訪台行程，不過拜登政府官員已經開始擔心裴洛西訪台期間的人身安全，同時也擔心中國會如何應對這次「高調」的訪問行程，持續向裴洛西及其團隊告知出訪時的潛在風險。

    知情人士透露，美國國防部官員上週向裴洛西介紹台灣與周邊地區局勢緊張等狀況，白宮也派出官員與會。另外，拜登政府官員也提到，中國國家習近平將在中共20大尋求史無前例的第3個任期，預計中共官員在未來數週內就會替中共20大奠定政治基礎。

    拜登政府官員們還認為，中國領導階層沒有完全掌握美國的政治動態，導致他們對裴洛西的潛在訪問意義產生誤解，中國可能將裴洛西的訪問與美國政府的正式出訪搞混了，只因為她和拜登都是民主黨人。

    《CNN》報導指出，拜登政府還沒告訴裴洛西「不要訪台」，也沒有計畫要這麼做，但政府官員們在和裴洛西的簡報中坦白地說明與訪台有關的各種風險。知情人士透露，官員們希望在「不直接告訴裴洛西不要訪台」的情況下，讓裴洛西相信出訪會出現風險。拜登政府官員表示，最後有沒有要訪問台灣，得由裴洛西自己做決定。

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