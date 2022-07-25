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    熱浪強襲歐美 專家分析成因：北極加速暖化、熱穹蓋頂

    歐美國家近期頻遭熱浪侵襲，有科學家指出，除了化石燃料導致氣候變遷，包含北極暖化、熱穹現象也都是造成熱浪發生的主因。（路透）

    歐美國家近期頻遭熱浪侵襲，有科學家指出，除了化石燃料導致氣候變遷，包含北極暖化、熱穹現象也都是造成熱浪發生的主因。（路透）

    2022/07/25 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕歐美國家近期頻遭熱浪侵襲，有科學家指出，除了化石燃料導致氣候變遷，包含北極暖化、熱穹現象也都是造成熱浪發生的主因。

    據外媒報導，近期熱浪持續侵襲歐美國家，多國出現破紀錄高溫，世界衛生組職 （WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）22日指出，炎熱夏季才剛過一半，但近期這波熱浪光是在西班牙和葡萄牙已造成超過1700人身亡，且這只是初步統計，預估實際死亡人數會進一步上升。

    針對熱浪成因，《路透社》整理科學家的說法，指除了人類燃燒化石燃料導致氣候變遷，北極暖化、噴射氣流遷移、熱穹現象也都是發生熱浪主因。其中北極目前正以較整個地球快3到4倍速度暖化，讓北方與近赤道地區的氣溫差異越來越小，並導致北極噴射氣流擺動，引發熱浪或洪水等極端天氣事件。

    也因為海洋溫度升高，導致將熱空氣困在大面積地理區域內的熱穹現象發生。上週末美國從奧克拉荷馬州（Oklahoma）和阿肯色州（Arkansas）南部平原一帶，一路延伸東部沿海地區，都籠罩在熱穹現象中。美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）指出，盛行風將熱空氣往東吹，噴射氣流北移將熱空氣困住並且送向陸地，沉降氣流造成了熱浪。

    加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家史文（Daniel Swain）也指出，氣候變遷讓極端、史無前例高溫事件更強烈也更常見，且對全球各地來說幾乎都很普遍。他也提到，熱浪可能是最被低估的潛在災難。

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